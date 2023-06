Enojada por la situación, Cinthia hizo un descargo a través de su cuenta de Instagram. "El mal humor que manejo... Hoy me tocó, ¿saben con quién? Ahí les revelo... Hoy, el mayorista, compré tanto que no puedo ni sentarme. El que no se entera es el papá de las bendi, al cual parece que la inflación no le llega nunca", sentenció la panelista totalmente indignada.

2.JPG

3.JPG

4.JPG

Por último, recordemos que tiempo atrás, también desde Instagram, la panelista explicó porque nunca perdonará de Defederico. “Jamás lo voy a perdonar. Haber pasado hambre y miedo a que se queden sin educación, además de toda la violencia, jamás será perdonado”, concluyó con mucha bronca y rencor por no haberla ayudado ni a ella ni a sus hijas en uno de los momentos más complicados de su vida.