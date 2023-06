Cinthia Fernández reveló cómo tiene que ser un hombre para conquistarla

Charlando con sus seguidores de Instagram, luego de permitirles hacerle preguntas, la mediática sorprendió al decir que no tenía sexo desde hace más de 2 años . Sin embargo, luego de decir eso, le preguntaron porqué no se ponía en pareja, situación que le dio pie para explicar que no le gustaba de los hombres actualmente.

"Ni en pedo me casaría. Y ya tengo mi familia. Me ensamblaría pero no haría convivencia creo. Mucho menos en mi casa", reveló Cinthia Fernández antes de leer otra pregunta sobre el tema: "Les juro que están intensos con el tema pareja... PORQUE NO QUIERO, no me interesa, nadie me voló la cabeza".