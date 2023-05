Cipo cambió el ánimo: los goles ante Liniers y la palabra de dos referentes

El deporte más popular es un estado de ánimo, dicen algunos, y en la levantada de estos dos encuentros hay que reconocerle al plantel del Albinegro que nunca dejó de intentar. Cuando la mano venía muy torcida, los resultados no se daban y rendimiento estaba lejos de convencer a su gente, Christian Lovrincevich encontró un equipo confiable y lo mantuvo para repetir once titular y victoria por primera vez en el año.

Consultado por el segundo tanto que le dio la victoria a su equipo, explicó que "miré al lineman para ver si quedaba en offside. Una vez que estaba habilitado, vi al arquero medio dudoso, por eso definí rápido. Por suerte entró, contento por la victoria".

Como su apellido es Cabral, lo más fácil para la prensa es decirle "Soldado", recordando aquel de comienzos de siglo XIX. Pero sus colegas de Cipo lo llaman de otra forma: "Mis compañeros me dicen "El Tanque", pero mientras me sigan apoyando para hacer goles, que me digan como quieran", cerró.

Partido Cipolletti vs Liniers.mp4

Uno de los referente del plantel es Leandro Wagner, que desde el lateral izquierdo es clave para el Capataz. "Fue el primer triunfo de visitante, veníamos para esto. Gracias a dios se nos dio. El gol en los primeros minutos lo pudimos levantar, eso demuestra el carácter y la personalidad del equipo. Ahora a recuperarnos y trabajar para lo que viene", enfatizó.

El Gaucho sabe que el Federal A es muy duro y que nada puede darse por hecho. La regularidad es el gran desafío en un certamen donde ganar dos partidos, como lo hizo Cipo, lleva a crecer mucho en la tabla, pero a la inversa la caída puede ser igual. "Todos los partidos son complicados y hay que afrontarlos de la misma manera para poder sumar, porque en un campeonato tan duro y trabado, sumar de visitante es muy importante, así que estamos contentos por eso".

Cipolletti está quinto sobre nueve equipos en la zona A del Federal. El próximo domingo, por la fecha 13, será local de Villa Mitre desde las 16 en La Visera.