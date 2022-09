Cipo fue muy perjudicado y perdió sobre la hora en Otamendi

Núñez comenzó a “jugar” su partido muy temprano, porque a los 24 minutos debió sacar del campo de juego a Gonzalo Ramírez por doble amarilla. Sin embargo, el colegiado lo obvió y el mismo marcador lateral izquierdo terminó marcando el gol en el cuarto minuto al tiempo adicionado al reglamentario, luego del 13° tiro de esquina a favor del dueño de casa.

En la primera parte, el arquero Luciano Molini fue clave para el visitante, ganando los duelos sobre Nahuel Luna a los 15 y Bruno Vera a los 31. El propio Luna tuvo otro mano a mano increíble antes del descanso, pero desvió la definición.

La única a favor de Cipo fue a los 37, cuando Matías Sosa no llegó a impactar la pelota abajo del arco, tras un peligroso centro desde la derecha.

Desvirtuado

Ya en el segundo tiempo llegó el escándalo. Lo de Meza no fue más grave que lo de Ramírez, pero la decisión de Núñez fue diferente entre uno y otro. Desde ese momento, todo se hizo cuesta arriba para Cipo en cada dividida y se le hacía imposible hasta pasar la mitad de la cancha con la pelota en los pies.

En ese contexto, la imprudencia de Amarfi, le dio más argumentos al sanjuanino que no dudó a los 27 del complemento para mandarlo temprano a las duchas y dejar a la visita con 9 en campo.

Y cuando parecía que el punto se volvía al Alto Valle, cayó el último de los tiros de esquina al área, Ramírez picó al punto penal, llegó a desviar la pelota que pasó entre muchas piernas hasta terminar en el segundo palo del arco defendido por Molini y sentenciar la derrota cipoleña que lo vuelve a llenar de obligaciones para terminar de cerrar su permanencia en lo que queda de fase regular.

Síntesis

Deportivo Otamendi 1

Tomás Casas

Nahuel Roselli

Juan Motroni

Cristian Sain

Gonzalo Ramírez

Bruno Vedda

Néstor Garcia

Iván López

Nicolás Straccia

Ezequiel Straccia

Nahuel Luna

DT: Marcelo Straccia

Cipolletti 0

Luciano Molini

Boris Magnago

Brian Berlo

Manuel Berra

Ezequiel Ávila

Fernando Pettineroli

Brian Meza

Maxi Amarfil

Joaquín Rikemberg

Matías Sosa

Diego Bielkiewicz

DT: Luis Medero

Gol: ST 45+4’ Ramírez (DO).

Cambios: PT 29’ Gastón Roselló por Rikemberg (C). ST inicio Enzo Romero por Sosa (C), 15’ Imanol Enríquez por López (DO), 28’ Elvis Hernández por Romero (C), 32 Diego Martínez por Ibáñez (DO), 37 Denis Lara por Bielkiewicz (C).

Expulsados: ST 10’ Meza (C), 27’ Amarfil (C).

Arbitro: Pablo Núñez, San Juan.

Estadio: Deportivo Otamendi.