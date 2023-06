Cipo sufrió otro escandaloso arbitraje y perdió 1 a 0 en Tandil

Tras la bochornosa labor de Bruno Amiconi en la reciente derrota en La Visera ante Villa Mitre, el también cuestionado Marcelo Alejandro Sanz no quiso ser menos y volvió a pitar todo en contra del Albinegro, algo que es moneda corriente en este torneo.

En su regreso a la titularidad, Facundo Crespo, un especialista, se vistió de héroe primero y contuvo el remate de Emiliano López en el primer tiempo. El arquero fue clave con otras intervenciones para sostener la igualdad en la etapa inicial en la que Cipo generó algunas aproximaciones a través del canterano Iachetti pero dejó floja imagen.

Pero el "1" no pudo impedir el tanto de Marín a los 4 del segundo tiempo desde los doce pasos. Dio toda la sensación de que no fue penal. Pero Cipo no liga con los jueces... Para colmo, luego se fue expulsado Amarfil por doble amarilla. Allí se terminó el partido.

Otra dura y escandalosa derrota de Cipolletti, que quedó con 14 unidades, a un solo punto de la zona de descenso. Y con el técnico en la cuerda floja. Ay...

Formaciones

Santamarina: Juan Pablo Mazza; Agustín Lucero, Brian Berlo, Mathías Buongiorno, Facundo Leiva; Lucas Vallejo, Nicolás Igartua, Marcos Pérez, Enzo Galabert; Quimey Marín, Emiliano López. DT: Jorge Izquierdo.

Cipolletti: Facundo Crespo, Elvis Hernández, Manolo Berra, Lautaro Brienzo, Leandro Wagner; Nicolás Iachetti, Franz Schultz, Maximiliano Amarfil, Laureano Doello, Alex Díaz y Favio Cabral. DT: Christian Lovrincevich.