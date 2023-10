Agustín Hernández: "Disfrutar los Juegos fue mi prioridad y así los viví"

El nadador se mostró conforme, pese a no conseguir medallas como en Lima. Logró mantener las marcas y correr sin presiones, disfrutando la competencia.

También participo en la posta 4x100 m combinada, donde hizo dos segundos más siendo parte del equipo que quedó segundo y clasificó a la final. Aunque en la definición lo relevó Ulises Saravia, quedando Argentina en el sexto puesto.

“Las marcas fueron las mías y eso es lo bueno”, destacó ya de regreso de su participación en la competencia. Consultado sobre esta nueva experiencia se mostró muy conforme. “Siempre me divertí, lo hice hasta el último día disfrutando todo porque esa era la prioridad y no dejó de serla durante todo el torneo ni incluso el día que me tocó correr”, afirmó.

DSC_5413.JPG Agustín Hernández afrontó sus terceros Juegos Panamericanos luego de participar en Toronto 2015 y Lima 2019. Foto. Sergio Dovio.

“Este año competí en muy pocos torneos, en tres o cuatro y nos queda un Campeonato Argentino en diciembre que es un objetivo grande que tenemos con el club Unión (Santa Fe) y esperemos que se de lo que buscamos así que nos queda un mes más entrenando”, afirmó.

¿Qué pasará con los Juegos Olímpicos?

Los Juegos Olímpicos de París el año próximo son por el momento una posibilidad lejana y que incluso llegó a descartar. No obstante, dejó abierta una puerta al ser consultado sobre si había alguna posibilidad de poder rever la decisión: “Siempre se puede cambiar algo, veremos que pasa”, confesó.