Como Argentina, Verstappen también consiguió la tercera en Qatar

Tercero se ubicó Lando Norris (McLaren) y le siguieron George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Alex Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin) y Pierre Gasly (Alpine).

Embed - Oracle Red Bull Racing on Instagram: "MAX YOU ARE A THREE TIME WORLD CHAMPION Making this his third consecutive world championship. #F1 #RedBullRacing #QatarGP #Trebull"