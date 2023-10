El look jugadísimo de Susana Giménez que dejó a todos sin palabras

La diva compartió en su cuenta de Instagram imágenes de su particular look y llamó la atención de todos sus seguidores.

nSusana Giménez se perfiló como una frecuente usuaria de las redes sociales, aunque a veces se le escapa algún que otro posteo fallido, le gusta mostrar algunos aspectos de su vida personal, colmada de glamour. Con esta última premisa, recientemente compartió en Instagram una serie de imágenes en las que se mostró con un jugado look.

Con el objetivo de mostrar su look canchero, conformado por un vestido rojo estilo camisero, el cual combinó con unas botas bucaneras en negro, la diva de los teléfonos posó para la foto y compartió el resultado de la sesión en sus redes sociales.

Susana se lució con su frescura y su impronta en el shooting, pero fue un detalle que apareció en las imágenes el que acaparó la atención. Y se trata del escenario que eligió Susana para posar, que tiene un salón con una imponente escalera antigua y un asiento en consonancia, que sirvieron de locación para el momento.

Pero más allá de estos objetos, fue la escultura de una tortuga plateada ubicada a los pies de la diva la que sorprendió por su imponente tamaño, al ser parte de la decoración del ambiente.

No obstante, no se trata de la única escultura que aparece en la imagen. Si no que hay también otros animales representados y emplazados en el lujoso lugar. En la escalera, se puede observar un puercoespín. En otra de las imágenes, en donde Susana posa con un plano más abierto, se visualizan otras figuras más grandes de dos caballos de madera.

La presunta exigencia de Susana Giménez para la selección de sus bailarinas

Susana Giménez construyó su carrera desplegando diversos talentos como la conducción, el modelaje, la actuación, que incorporaba a sus ciclos televisivos. Pero también, se dio el lujo de cantar y crear videoclips. Para ello, contó con un gran equipo para obtener el mejor resultado.

En este contexto, fue la bailarina y comediante Romina “Momi” Giardina, quien reveló la exigencia de la diva para seleccionar al staff de mujeres que la acompañaban. Puntualmente, habló desde su experiencia como quien formó parte del equipo que participaba en sus productos musicales. “Susana no quiere bailarinas rubias, siempre morochas”, aseguró en una reciente entrevista con Migue Granados en Playroom (ESPN).

Consultada por el conductor sobre si el motivo de esta exigencia era para que ella fuera la única rubia en escena, y la respuesta de la bailarina fue un contundente sí.