Cipolletti empató en San Luis y se salvó del descenso

Y en la capital puntana también tocó sufrir porque la “Juve” se puso en ventaja 2 a 0 con los goles de Juan Pablo Gobetto a los 20 y 23 del complemento, después de un buen primer tiempo del visitante que dispuso de dos chances claras para marcar la primera ventaja y no aprovechó.

Maximiliano Amarfil a los 13 intentó desde afuera del área y la pelota fue atajada por Federico Consentino y a los 45 Fernando Pettineroli corrió de contra y no terminó definiendo bien ante el achique del 1.

Un yerro y la reacción

Juventud presionó en el arranque del complemento. El Albinegro dejó de cortar en mitad de cancha y el dueño de casa comenzó a jugar muy cerca del arco defendido por Facundo Crespo. El “1” dio rebote a los 20 en un remate frontal y el delantero rival pescó y capitalizó.

Tocado, Cipo no tuvo reacción tras el gol y los de San Luis lo aprovecharon. De nuevo Gobetto tomó la pelota dentro del área y con el control a favor encaró por izquierda para terminar definiendo ante la salida de Crespo para el 2 a 0 con 22 minutos por delante.

futbol Juventud unida de san luis vs Cipolletti gentileza la republica - Inés Cobarrubia (2).jpg Gentileza La República. Inés Cobarrubia

Parecía el golpe de nocaut definitivo para los rionegrinos. Pero en el banco, Bruno Gorer encontró soluciones y goles. Lucas Chacana con un derechazo combado a los 32 renovó energías y Matías Sosa desató la euforia final a los 37, aprovechando la pelota que de cabeza bajo Diego Bielkiewicz a la salida de un lateral de Alejo Tabares que cayó al área rival.

La remontada fue defendida con todo y por todos hasta el pitazo final del correcto Gabriel Araujo de Mendoza que decretó el futuro futbolístico de una institución histórica como el Club Cipolletti que deberá repasar y reestructurarse en muchos sentidos de cara a un futuro post mundialista porque la permanencia no puede significar más que un gran desahogo colectivo.

Síntesis:

Juventud Unida Universitario 2

Federico Consentino

Walter Figueroa

Julián Giménez

Gabriel Ojeda

Hernán Sosa

Eduardo Scasserra

Misael Sosa

Sebastián Balmaceda

Juan Pablo Gobetto

Agustín Herrera

Jesús Vera

DT: Alexis Matteo

Cipolletti 2

Facundo Crespo

Brian Berlo

Elvis Hernández

Manuel Berra

Alejo Tabares

Boris Magnago

Brian Meza

Maxi Amarfil

Ezequiel Ávila

Fernando Pettineroli

Diego Bielkiewicz

DT: Bruno Gorer

Goles: ST 20’ y 23’ Gobetto (JU), 32’ Lucas Chacana (C), 37’ Matías Sosa (C).

Cambios: inicio ST Santiago Rodríguez por Scasserra (JU), 27’ Lucas Chacana por Hernández (C), 33 Ever Garro por Sosa (JU), 35’ Matías Sosa por Amarfil (C), 36’ Nicolás Gatica por Gobetto (JU), 40’ Enzo Romero por Bielkiewicz (C), 45 Tomás Garro por Balmaceda (JU).

Árbitro: Gabriel Araujo, Mendoza.

Cancha: J Unida Universitario, San Luis.