Cipolletti empató con Villa Mitre ante una multitud en un partido intenso

Gabriel Jara volvió a perder el duelo personal cuando Crespo le tapó otra chance entrando al área por izquierda, tras una acción colectiva de tres toques de Villa Mitre.

El Albinegro no pudo aprovechar las pelotas paradas que tuvo y el primer tiempo finalizó sin goles.

cipolletti villa mitre 2.png

El arranque del complemento fue flojo, con muchas imprecisiones y choques. Cipo empujó con pelotas quietas y Villa Mitre intentó aprovechar los espacios, pero ninguno prevaleció en lo colectivo y además no hubo situaciones en los primeros 20', hasta que Lucas Argüello estuvo cerca con un tiro libre frontal que salió al lado del palo.

Llegando a los 28', Favio Cabral capturó una pelota suelta en el borde del área y se perfiló para un zurdazo que salió al lado del ángulo derecho de Moyano, en la más clara que tuvo el "9" de Cipo.

El Albinegro casi no sufrió en el segundo tiempo y adelante dispuso de las mejores chances. Jonatan Palacio remató desviado tras un pase atrás de Dezi, cuando Pettinerolli entraba solo por el lado opuesto.

Los cambios de los dos entrenadores renovaron energías pero no modificaron la ecuación final.

La última fue para la visita, cuando el ingresado Martín Peralta tiró un centro que casi se mete en el segundo palo. Entre un manotazo salvador de Crespo y el poste salvaron al Capataz de un resultado que hubiese sido injusto.

En el partido de mejor marco de público en lo que va del año, faltaron los goles. Igual, el saldo para Cipolletti es positivo porque sigue en el lote de arriba y se acerca a la clasificación.

dezi cipolletti.png

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Elvis Hernández, Manolo Berra, Alejo Tabares, Fernando Pettineroli, Lucas Argüello, Maximiliano Amarfil, Luis Dezi; Jonatan Palacio y Favio Cabral. DT: Darío Bonjour.

Villa Mitre: Daniel Moyano; Fabián Dauwalder, Víctor Manchafico, Federico Mancinelli, Cristian Gorgerino; Alan Olinik, Enzo González, Ricardo Tapia, Maximiliano López; Maximiliano Tunessi y Gabriel Jara. DT: Carlos Mungo.

Cambios: ST, 12 Leandro Hertel por Mancinelli (VM), 19 Martín Peralta por Jara (VM), 29 Sebastián Jeldres y Cristian Cuenca por Tunessi y López (VM), 35 Carin Najul por Dezi (C), 39 Laureano Doello por Amarfil (C), 43 Santiago Jara y Lautaro Brienzo por Cabral y Damián Jara (C).

Cancha: La Visera

Árbitro: Matías Billione Carpio