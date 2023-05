Cipolletti mostró carácter e hizo negocio ante Olimpo en Bahía

Los de Lovrincevich intentaron con par de pelotas paradas que no generaron peligro, dos remates lejanos de Amarfil y Wagner y un cruce providencial de Lazza sobre Cabral cuando quedaba mano a mano con el arquero.

Olimpo fue una sombra de lo que pretende. Casi no pateó al arco, porque Ferrario descolgó solo un par de centros y el primer córner a favor del local llegó a los 39' de la etapa inicial.

En la última pelota del primer tiempo, Pettinerolli y Cabral ganaron dos divididas y la pelota le quedó a Alex Díaz en tres cuartos de cancha. El remate venenoso del "Pope" parecía ir a las manos de Martín García, pero la pelota se le movió en el camino y se escabulló para convertirse en el primer gol de la tarde.

image.png

En el arranque del complemento, Olimpo intentó cambiar la actitud e inquietó con varias pelotas paradas. Pero la primera chance clara del segundo tiempo también fue para Cipo, que haciendo un planteo inteligente casi aumenta la cuenta tras la presión alta y un remate de Amarfil que salió cerca del travesaño.

Olimpo no mostró muchas ideas y Albinegro resistió bien, pero le llenaron el área de centros. En una de los tantos balones quietos, un rebote le quedó al lateral izquierdo Juan Perotti, que con un derechazo preciso la clavó en el ángulo e igualó las acciones a los 24' del complemento.

Sin fútbol, Olimpo se metió en la batalla del terreno físico. El partido se hizo cada vez más caliente y al límite del reglamento, con varias acciones violentas. En ese contexto, el árbitro Bruno Amiconi expulsó con roja directa a Ezequiel Rodríguez por una falta sin pelota en un contragolpe.

Con uno menos, Cipo hizo aguantó como pudo y tuvo mucha suerte en la chance más clara del local en todo el partido. Nadir Hadad remató al palo y en el rebote Luis Vila le erró al arco cuando Ferrario ya estaba en el piso.

En el tramo final, la visita aguantó el punto con uñas y dientes con diez jugadores. Por el rival y por como llegaba, el pitazo final de Amiconi que determinó la igualdad es un muy buen resultado para Cipolletti, que en la próxima fecha visitará a Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi.

SÍNTESIS

Olimpo: Martín García; Iván Antunes, Martín Puchetta, Emilio Lazza y Juan Perotti; Diego Ramírez, Fabio Giménez, Federico Freire y Santiago Gutiérrez; Cristian Amarilla y Alejandro Toledo. DT: Arnaldo Sialle.

Cipolletti: Rafael Ferrario; Elvis Hernández, Ezequiel Rodríguez, Manuel Berra, Lautaro Brienzo y Leandro Wagner; Maxi Amarfil; Fernando Pettinerolli, Alex Díaz y Laureano Doello; Favio Cabral. DT: C. Lovrincevich.

Goles: PT 45 Díaz (C). ST 24 Perotti (O).

Cambios ST 22 Santiago Jara por Doello (C), 30 Aldo Araujo por Gutiérrez (O), 33 Hadad y Vila por Amarilla y Freire (O), 35 Nicolás Iachetti por Cabral (C), 40 Alejo Tabares por Pettinerolli (C), 48 Brian Peralta por Perotti (O).

Expulsado ST 38 Rodríguez (C)

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: Roberto Carminatti, Bahía Blanca.