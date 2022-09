El entrenador procura mantener la calma, desactivó rápidamente cualquier especulación con una partida anticipada, pero sus variantes ya confunden, en partido se demoran y las respuestas deportivas no aparecen.

Ayer, sentó a Boris Magnago tras la suspensión por amarillas y el penal no forzado ante Olimpo en Bahía Blanca. Apostó por el juvenil Ezequiel Vilar en al lateral derecho y lo terminó pagando. Cuando llegar al arco de los puntanos parecía una misión imposible, Luciano Molini conectó con Fernando Pettineroli saliendo desde el arco, el de Zapala condujo y el movimiento preciso de Cristian Taborda dejó la asistencia del neuquino servida al ras del césped para la correcta definición del Mono, que así rompió una racha de 3 partidos y los 36 minutos ante Independiente (el sábado de la suspensión) sin goles a favor.

La ventaja anhelada cayó en un rapto de inspiración a los 32. Sin embargo, 4 más tarde, de nuevo una infracción innecesaria dentro del área le dio la chance al rival de empatar la ficha. Jesús Vera definió de zurda y clavó el 1 a 1 a los 36.

Presionado y golpeado

Juventud lo tuvo claro desde el principio. Lejos de una campaña con todas las luces encendidas, los de San Luis mostraron coordinación en la presión y sorpresa con algunos mediocampistas. Así llegó a ponerse en ventaja a los 21 del complemento. Misael Sosa pescó la pelota saliendo del círculo central y corrió en diagonal contra la marca de Vilar, mano a mano ganó en velocidad y cruzó la definición ante el achique del 1 albinegro.

Fue el principio del fin en la mañana de miércoles para el dueño de casa que recibió la estocada final a los 29, en otra gran definición del 8 de la Juve. Sosa, de media distancia, sacó la comba al segundo palo y la estirada de Molini hizo aún más espectacular a la conquista visitante.

A esa altura, daba la sensación que el ingreso de Matías Sosa para buscar algo diferente se había retrasado demasiado. Lucas Chacana saltó un poco antes del 3 a 1 parcial y aportó desde un par de centros al área con buenas intenciones.

Poco, muy poco para un equipo necesitado, confundido, en búsqueda constante. El peligro es que el campeonato se termina y no encuentra nada, sólo al descenso que ya lo ve peligrosamente a un partido de distancia. Cuidado, Cipo, mucho cuidado.

Síntesis

Cipolletti 1

Luciano Molini

Ezequiel Vilar

Brian Berlo

Manuel Berra

Gastón Roselló

Fernando Pettineroli

Brian Meza

Ezequiel Ávila

Joaquín Rikemberg

Enco Romero

Cristian Taborda

DT: Luis Medero

J Unida de San Luis 3

Federico Cosentino

Julián Giménez

Tomás Baroni

Gabriel Ojeda

Hernán Sosa

Eduardo Scasserra

Misael Sosa

Daniel Balmaceda

Juan Gabetto

Walter Herrera

Jesús Vera

DT: Alexis Matteo

Goles: PT 32' Taborda (C), 36' Vera (JU de penal). ST 21 y 29' Misael Sosa (JU).

Cambios: ST 26’ Lucas Chacana por Ávila (C), 34’Eber Garro por Sosa (JU), 35’ Tomás Garro por Vera (JU), 39’ Diego Bielkiewicz por Romero (C) y Matías Sosa por Vilar (C), 43’ Nicolás Gatica por Balmaceda (JU) y Walter Figueroa por Ojeda (JU).

Arbitro: Juan Nibbieti, Río Colorado.

Estadio: La Visera, Cipolletti.