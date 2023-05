Cipolletti: porqué se quedó sin ayudante de campo el DT Lovrincevich

El exfutbolista llegó a pedido del mismo director técnico, ya que mantienen una amistad y habían dirigido las inferiores de Rosario Central tiempo atrás. “Christian es un amigo, uno siempre quiere que a los amigos les vaya bien y que puedan ir creciendo. Lo mío pasó por un lado que no es el futbolístico, sino más bien por algo personal, un cambio de vida en un proyecto que no está ligado al futbol y que venía trabajando hace bastante” , sostuvo.

Boggio viene trabajando en un proyecto empresarial, en el rubro de los cereales. Ese es el motivo por el cual se aleja del futbol. “Es con gente amiga con la que lo venimos pensando y trabajando hace 2 años. Se le fue dando forma y están dadas las condiciones para arrancar así que vamos a aprovecharlo. Una empresa va a estar aquí y la otra afuera. Yo estaría a cargo de la que está afuera del país. Vamos a ver cómo nos acomodamos, esto es nuevo y vamos a ver si realmente uno está preparado”, contó sobre los motivos de su alejamiento de Cipolletti.

Luego de su paso por el Capataz de la Patagonia, el rosarino dejó sus sensaciones sobre el formato actual del Federal A. “Es un torneo duro y difícil. Se cambió el formato por una cuestión de viajes y costos. Pero quedamos en una zona, aparte de complicada, que tiene a cuatro equipos de Bahía. A ellos se los favorece más desde el recorrido, viajan menos y ya se conocen las rivalidades. Desde ese lado no fue tan bueno para Cipolletti, desde lo económico sí”, opinó.

Su ida del club se produjo al final de la primera de las cuatro rondas que tiene este Torneo. “Desde lo deportivo a Cipo le hubiera convenido un torneo más largo, con distintos rivales. Es un equipo nuevo, en construcción, necesita tiempo y adaptación. Con un formato con más equipos y variedad, Cipolletti podría acomodarse mejor. Pero bueno, se dio así y hay que usar la envión anímico del finde pasado para saber que se puede y que, concentrado como el domingo, le puede dar batalla a cualquiera”, sostuvo sobre el plantel Albinegro.

En su paso en el club junto a Lovrincevich, no lograron los mejores resultados. A pesar de ello, Boggio sostiene que el equipo todavía puede dar lo mejor de sí. “Sin duda este equipo puede tener más vuelo todavía. Si puede perdurar en el tiempo la idea Christian y la forma de jugar, no tengo dudas de que van a tomar más vuelo y creciendo. Veremos después para que alcanza, hay un lote de 2 o 3 equipos que pueden estar un escalón arriba, pero el resto está muy parejo y cualquiera le puede hacer fuerza”, agregó.

Ante su salida, la institución aún no anunció quien será el ayudante de campo de Lovrincevich. “Yo no podría recomendar, no porque no conozca, creo que hay que dejar que Christian tome la decisión que crea correcta, que elija la persona con la que se siente cómodo. No es fácil armar un cuerpo técnico”, dijo sobre la vacante que queda en el banco de suplentes.

Alejado de Río Negro, ya en su provincia, recordó la despedida con el plantel. “Fue emocionante, una despedida que costó mucho. A pesar de haber estado poco tiempo se generó una muy buena relación con los jugadores. Me hicieron sentir muy bien y estoy agradecido con cada uno de ellos. Dependemos siempre de los futbolistas”, contó.

Finalmente sostuvo que no le cierra las puertas a la ciudad, mucho menos al Club Cipolletti para regresar en algún momento. “No descarto volver, me sentí muy cómodo, me trataron muy bien. Agradezco a la gente del club, al hincha, a los dirigentes que estuvieron en el día a día desde el primer minuto y hacen todo lo que está al alcance. Dan lo mejor de cada uno y si hay algo que no pueden hacer no es que no lo intentan, siempre buscaron la comodidad de todos”, finalizó.