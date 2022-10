Cipolletti se despidió con una victoria en La Visera

Pese a la autorización para volver a abrir las boleterías de La Visera, el público le dio las espaldas a este final prematuro de la campaña. Pocos simpatizantes vieron los últimos 90 minutos oficiales de un 2022 que terminó con Bruno Gorer en el banco, pero que arrancó con Germán Alecha y luego continuó con Luis Medero.

Trámite

El primer tiempo pasó sin muchas emociones sobre los arcos. Apenas un remate de media distancia de Bruno Palazzo desde afuera del área para el visitante, a la salida de una segunda jugada en el área de Cipo. Facundo Crespo respondió atento sobre su izquierda.

El local presentó a Santiago Jara como titular por primera vez, a partir de la salida de Elvis Hernández y Alejo Tabares para jugar el Federal Amateur. El juvenil de inferiores jugó de 8 y Boris Magnago como lateral por la derecha.

Un buen remate de Jara a los dos minutos del complemento fue el primer aviso serio del Albinegro, que golpeó a los 22 con la combinación Magnago-Pettineroli, todo en velocidad y por el aire para terminar en el cabezazo goleador del zapalino.

Con la ventaja para el dueño de casa, hubo un par de jugadas con pierna fuerte. Ferro dispuso de una ocasión muy peligrosa para igualarlo en la cabeza de Federico Vasilchik, invalidada por posición adelantada.

Así, el tiempo terminó de consumirse hasta el pitazo final del bahiense Juan Nebietti que los terminó despidiendo a ambos en un escenario despoblado, sin presiones y con la permanencia de parte de ambos asegurada.

Embed

Síntesis

Cipolletti 1

Facundo Crespo

Boris Magnago

Brian Berlo

Manuel Berra

Ezequiel Ávila

Santiago Jara

Maxi Amarfil

Brian Meza

Lucas Chacana

Fernando Pettineroli

Diego Bielkiewicz

DT: Bruno Gorer

Ferro LP 0

Juan Cavagana

Marcos Quiroz

Bruno Palazzo

Matías Loboa

Joaquín Garoni

Tiago Guzmán

Tomás Fernández

Gastón Torres

Facundo Heredia

Leandro Cerda

Federico Vasilchik

DT: Mauricio Romero

Gol: ST 24’ Pettineroli (C).

Cambios: ST 12’ Francisco Guastella por Guzmán (F), 13’ Enzo Romero por Bielkiewicz (C) y Matías Sosa por Jara (C), 20’ Emir Montenegro por Cerda (F) y Braian Noriega por Heredia (F), 42’ Jonathan Mina por Palazzo (F) y Román Lara por Torres (F), 44’ Denis Lara por Amarfil (C).

Árbitro: Juan Nebietti, Bahía Blanca.

Estadio: La Visera, Cipolletti.