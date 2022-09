Cipolletti va por todo al clásico rionegrino frente a Sol de Mayo

Embed

A la fase regular le restan seis fechas, el Albinegro jugará todos los partidos porque ya quedó libre y además tiene pendiente el partido suspendido por incidentes frente a Independiente de Chivilcoy, que se va a jugar en dos tiempos de 27 minutos, en fecha a definir.

El panorama para Cipo es complejo y ya no tiene margen de error. Además, se le suma que los partidos de local lo deberán jugar a puertas cerradas, sin el apoyo de su gente.

Pero el fútbol es un paso a paso constante, un partido a partido y este domingo la primera “final” del Albinegro será ante su clásico provincial, un duro rival, sexto en la zona Sur y siete puntos del equipo de Luis Medero, pero hace tres partidos que no gana. El DT de Cipo no confirmó el once, pero no se esperan grandes modificaciones.

Este domingo, a las 11, también jugarán Juventud ante Huracán; a las 14.30, Independiente contra Desamparados; a las 15, Olimpo ante Camioneros, Argentino ante Villa Mitre y Deportivo Otamendi ante Ciudad Bolívar; y a las 20.30, Liniers contra Sansinena.