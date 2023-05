Cipolletti y una goleada en casa para calmar las aguas: 3-0 a Sansinena

En un momento crítico, Cipolletti dio la talla en casa. El Albinegro cortó una racha negativa de seis partidos sin ganar y por la fecha 11 del Federal A derrotó a Sansinena en La Visera por 3 a 0. Fue una actuación positiva desde la intensidad, el trabajo defensivo y la efectividad que no venía teniendo. Todo sirvió para descomprimir un clima complicado y, fundamentalmente, para escaparle al fondo de la tabla. El DT Christian Lovrincevich llegó muy cuestionado y con este triunfo toma un poco de aire.

La solidez que mostró el Capataz es la necesaria para sacar puntos en este torneo, uno de los más difíciles del fútbol argentino por sus particularidades. Hacía mucho tiempo que no marcaba tres goles en un mismo partido y llegaron como un bálsamo en una situación difícil.

En defensa Cipo nunca sufrió, pero en ataque le faltaba profundidad. Por eso buscó con balones aéreos y con un pelotazo largo encontró el primero. Favio Cabral peleó y le ganó a Agustín Herrera, que cuando el delantero se iba cometió un claro penal por agarrón, sancionado correctamente por César Ceballos. El "9" cambió la ejecución por gol con un derechazo preciso y le dio tranquilidad a su equipo.

Con la ventaja, el trámite no cambió. El Albinegro mantuvo la intensidad y la actitud para sostenerse arriba. Ferrario no tuvo ninguna atajada porque Sansinena no pateó al arco en todo el primer tiempo y Cipo casi aumenta con un desborde de Pettinerolli que fue rechazado en el área chica.

image.png

En el arranque del segundo tiempo, Cipo le pasó cerca al segundo con dos disparos lejanos de Doello en una contra y Pettinerolli tras un rechazo. Sansinena respondió a través de balones largos que terminaron en corners pero no se tradujeron en situaciones de gol.

Cuando iban 10' del complemento, Manolo Berra recuperó en el medio, el Pope Díaz cedió para Amarfil y el capitán asistió a Doello, que llegando por izquierda definió cruzado para aumentar la cuenta.

Cipo no aflojó y al toque Cabral generó la expulsión del ingresado Juan Aguirre por una infracción al borde del área cuando quedaba mano a mano con el arquero. Ceballos lo expulsó en otra acertada decisión y Sansinena quedó con uno menos.

Si la visita había mostrado limitaciones con once, con diez fue peor. El Albinegro se cerró bien, no pasó sobresaltos y estuvo más cerca del tercero que su rival del descuento. Los últimos minutos fueron todos de Cipo, porque después del segundo tanto y la expulsión inmediata, solo quedó tiempo para la frutilla del postre.

Con una presión alta, llegó el tercero. La recuperación cerca del área contraria de Luis Dezi y Ángel Prudencio derivó en el otro ingresado Guillermo Funes, que metió un puntazo al segundo palo para establecer cifras definitivas.

Cipolletti redondeó una noche perfecta por cómo jugó y por el resultado que le trae tranquilidad para viajar el domingo a Bahía Blanca y visitar a Liniers con otra energía. Ahora, otra vez, el gran desafío es sostener partidos consecutivos con un rendimiento que le permita seguir cosechando puntos.

image.png

SÍNTESIS

Cipolletti: Rafael Ferrario; Damián Jara, Ezequiel Rodríguez, Manuel Berra y Leandro Wagner; Manuel Berra, Maximiliano Amarfil, Alex Díaz; Fernando Pettinerolli, Favio Cabral y Laureano Doello. DT: Christian Lovrincevich

Sansinena: Iván Chávez; Ezequiel Santángelo, Facundo Rojas, Agustín Herrera y Leonardo Vitale; Sergio Suárez, Iván Caravaca, René Mera y Rodrigo Gómez Medina; Nicolás Parodi y Ezequiel Veliz. DT: Sebastián Polla

Goles: PT 33 Cabral, de penal. ST 10, Doello, 43 Funes.

Cambios: ST, al inicio, Francisco Robles y Juan Aguirre por Mera y Gómez Medina (S), 20 Patricio Moyano y Lautaro Núñez por Vitale y Parodi (S), 23 Guillermo Funes por Doello (C), 37 Ángel Prudencio y Luis Dezi por Cabral y Díaz (C) y Agustín Grippaudo por Véliz (S), 43 Lautaro Brienzo y Alejo Tabáres por Jara y Pettinerolli (C).

Expulsado: ST, 14 Aguirre (S)

Árbitro: César Ceballos

Estadio: La Visera