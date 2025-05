Una joya de 101 años en Fernández Oro: el auto que revivió la historia

La generosa iniciativa del cipoleño de 79 años con su Ford T 1924. “Me llena el corazón y me emociona”, contó el conductor del histórico auto.

“Salí del puestito un segundo para ir a darme una vuelta con el auto que tiene más de 100 años”, explicó a sus clientes Clara , la dueña de un emprendimiento pastelero que estuvo con un stand en el Parque Central y no dejó pasar la ocasión.

Juan, el cipoleño que saca a pasear en auto a sus vecinos.mp4

Una pareja que vende cuadros advirtió la camiseta de San Lorenzo colgando en la parte trasera del antiguo vehículo y se le abalanzó emocionada. Incluso le ofrecieron al conductor una de sus creaciones, junto a una imagen del Papa Francisco para ilustrar el momento azulgrana del domingo (como si hubiese sido premonitorio ya que este lunes el Ciclón clasificó a semifinales del torneo argentino).

A la vez, un nene que corría detrás de un globo también se tentó y le pidió permiso a los padres para subirse al imponente e histórico coche y retratarse allí.

Como ellos, fueron varios los orenses y valletanos en general que aprovecharon la generosidad de Juan ya sea para la vueltita por el predio o para tomarse imágenes en una unidad tuerca de colección.

"Me emociona poder pasear a la gente en mi auto, vine para eso"

“A mí me genera una satisfacción terrible, me emociona poder hacer esto”, confiesa a LM Cipolletti este importante productor de frutas con el motor en marcha. El sonido es impecable, al igual que todo lo vinculado a su "nave".

“Lo hice todo yo. Hace 25 años que lo tengo, estaba desarmado, tirado en un galpón. Me llena el corazón, la gente me toca bocina en la ruta, me hace parar. Es realmente emocionante”, revela sus sensaciones por todo lo que genera con su simpático autito.

Casado con Susana (52 años de convivencia) "que me hace el aguante siempre", tiene 2 hijos, Víctor Hugo y Sandra, y 4 nietos: Carla, Julián, Mateo y Juan Martín.

El domingo se dio el más reciente “gustazo”. “Que todo el pueblo de Fernández Oro lo disfrute, es hermoso y me genera una satisfacción grande, para eso vine. Muchos piden una vuelta y otros tanto se suben para sacarse fotos”, señala quien se jacta de “haber tenido en brazos al intendente (Gustavo Amati) porque soy muy amigo de Pepe, su padre”.

image.png Juan, orgulloso con llevar a dar una vuelta a niños y grandes: "Me llena el corazón".

Respecto a las particulares del “fierro” explica: “Motor Taunus, todo Ford, caja y dirección y tren delantero”. Y se marcha a recorrer el circuito que improvisó en el predio, una vez más, a pedido del público presente.

Cada vez más solicitado para casamientos y cumpleaños de 15

Cuenta que su llamativo y lujoso auto es muy requerido para eventos puntuales como “casamientos y cumpleaños de 15”.

“Me lo están pidiendo para esas fiestas. Siempre lo llevo y me gusta. En muchos casos es gente que han colaborado para restaurarlo. Desde luego que todo lo hago de manera desinteresada, para mí es un honor”, aclara JJ.

El chacarero cantante y un viaje en el que recorrerá casi 2 mil km

Ese sombrero marrón y una bota de vino que lleva colgada en el parabrisas, sumado a su particular vehículo claro está, le otorgan al hombre ese inconfundible aire campestre y aspecto chacarero.

Propietario de una forrajería local (El Ceibo), se dedicó a la producción de frutas en una chacra cercana a la Isla Jordán. “Dicen que soy el productor particular más grande de Cipolletti, con 1.500.000 de peras y manzanas, pero eso va y viene. Mi alegría pasa por las pequeñas cosas como la del auto”, reconoce quien a la vez tiene un hobby: “el canto”.

image.png

“Imito a Leonardo Fabio, a Horacio Guaraní, Aldo Monjes, Miguel Angel Roble, me divierto más que nada, lo hago de audaz jaja. Ojo, algunos los saco parecido”, saca pecho mientras ajusta detalles para el próximo viaje a Italo, un pueblito cordobés al límite con La Pampa.

Entre ida y vuelta recorrerá casi 2 mil kilómetros pero no se preocupa pues “tengo auto de sobra”.

“Son muy nobles allá, en 15 días viajo. Queda a 750 kilómetros de Cipolletti y tiene 1800 habitantes. Ahí hay parientes míos, amigos, buena gente”, expresa y la gente hace fila para el paseíto.

La alegría que le dio su querido San Lorenzo

Este martes Juan tuvo turno al oculista y tras la dramática clasificación de su amado Ciclón a las semifinales del torneo argentino bromea: “Me estaré operando en breve para verlo salir campeón…”.

Luego, quien fuera 12 años presidente del club Confluencia, contó la historia de la casaca que adorna su Ford T ’24.

“Recién el año pasado pude conocer la cancha de San Lorenzo, el Nuevo Gasómetro. Mi nieto Julián, que es de River, me invitó y me llevó en el 1 a 1 con Boca cuando le anularon un gol al Perrito Barrios en la última jugada. Ahí conocí en la platea a un señor que es socio vitalicio y nació una linda amistad, me envió la camiseta y su familia pasó a visitarme incluso por Cipolletti. ¡Vamos, Ciclón!”, grita eufórico.

¿Lo viejo funciona, Juan?: “¡Funcionamos y todo lo que vamos a funcionar todavía!”.