Cirugía peligrosa

“El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes, creo, en la garganta, se estaba desangrando, tuvieron que parar la operación”, precisó la conductora.

Fher Olvera antes de la operacion

Directa: “¿Por qué preocuparte por lo físico si estuviste a punto de morir?”, dijo Mónica.

“No lo necesitaba”

Él no dijo nada, pero ahorita me duele mucho, espero que no se haga nada más porque no lo necesita”, sostuvo Noguera. “A mí me da mucha tristeza porque no se tiene que hacer operaciones, no se tiene que enfocar en la cuestión física, cuando él es tan gran artista y una gran persona ayudando con los derechos humanos”, insistió. “¿Por qué preocuparse tanto por el físico si ya estuviste a punto de morir?”, agregó mirando a cámara.

Luego de que los conductores de De primera mano compararan a Olvera con la Tigresa del Oriente y lo criticaran por exceso de bótox, Noguera lamentó que “la atención de todos los medios de comunicación se fue a esta parte física”, en lugar de su reconocimiento en la ceremonia de los Latin Grammy como persona del año.