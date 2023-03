Clases e inseguridad: preocupa el robo a autos afuera de colegios

"Estaba yendo a buscar a mi nene, ellos salen 17:20, ayer (lunes) me tocaba a mí buscarlo y dejé la camioenta estacionada a metros de la ruta por calle Chaneton, a metros de la salida de la escuela. Fueron unos tres minutos, agarro a los chicos, vamos caminando y cuando estamos llegando al vehículo, veo un papá enfrente que me hacía una señal. Yo no entendía nada, mi nene más grande abre la puerta y me dice 'Papá, está rota la camioneta' y veo que está al lado mío un patrullero y ahí me di cuenta que el otro papá nos estaba avisando porque nos habían querido robar la camioneta", contó.