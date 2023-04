Clausuraron una casa de comida rápida en el bajo de Neuquén

Una conocida casa de comida rápida, ubicada en el bajo de la ciudad de Neuquén, fue clausurada de manera preventiva por malos olores . El Sindicato de Pasteleros exige que la empresa cumpla con el salario de los trabajadores, ya que temen que no quieran abonar las quincena correspondiente a los días que permanecerá cerrado.

Todo se desarrolló debido a que el local gastronómico, situado en calle Perticone al 500, comenzó una obra de infraestructura sin cerrar sus puertas. " Sacaron la comida y los trabajadores no tenían que pasar por ahí. Por eso creyeron que iban a poder realizar los trabajos sin que los clientes lo notara, pero después de que levantaron el piso empezó a salir un olor tremendo ", informó a LMNeuquén María Emilia Villar, secretaria del Sindicato de Pasteleros.

Luego de corroborar la veracidad de la queja realizada por los clientes, decidieron clausurar la sucursal de McDonald´s de manera preventiva. "Se trata de un problema de infraestructura que tendría que haber sido solucionado antes, pero la empresa espero a que la situación no dio para más y cuando se decidió a solucionarlo no quiso cerrar el local", aseguró.

Clausuraron McDonald's

Ante esto, desde Bromatología ordenaron que hasta que la obra no esté concluida, la casa de comidas no podrá volver a abrir sus puertas. Lo que encendió la alarma del sindicato, ya que aseguran que la empresa se rehúsa a pagar las horas que no serán trabajadas por la clausura.

"Estiman que los trabajos durarán una semana más o menos. Entonces, en ese lapso de tiempo los trabajadores tienen que cobrar una quince y hay gran temor de que que no quieran pagar lo que corresponde", señaló