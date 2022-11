Clubes: prepará el bolsillo para la temporada de verano que se viene

Es el caso del Tenis Club donde los precios marcan una brecha entre socios y no socios, como suele pasar en todos los centros recreativos que son privados. Allí, el grupo familiar no socio va a pagar la temporada $98 mil; el adulto invitado $40.000 y el menor invitado $30.000. Si paga el mes, son $45.000, $23.000 y $16.000, respectivamente.

El tarifario para socios baja considerablemente a $57.000 para el grupo familiar que apuesta a la temporada completa (hasta los primeros días de marzo); $26.000 (adulto socio) y 20.000 (menor socio). El mes baja a $30.000, $16.000 y $10.000, respectivamente.

Hay otra opción muy interesante y tal vez más accesible que consiste en un flexipass por 10 días equivalente a $10.000 pesos para no socios y de $6.000 para socios. Se puede usar cualquier día de la temporada. Es decir, no es necesario que los días sean consecutivos.

El tarifario también comprende tres colonias para socios del club, socios de Calf y la gratuita de la Municipalidad. Con ese objetivo se dispone de la pileta hasta las 14.

La colonia para socios arranca en diciembre con un precio de $24.500. Luego, en enero 2023, salta a $30.000 por un turno de colonia, y se mantiene ese precio para febrero. Todo esto por un niño o niña (de 2 a 13 años); y hay descuento hasta para cuatro hermanos. Hay precio promocional para las familias que paguen la temporada completa antes del 30 de noviembre a $63.000. Después de esa fecha se cobrará $67.000.

Deacuerdo a los tarifarios que ya son de público conocimiento, el vecino o la vecina que prefiera encontrar reparo a la sombra de un árbol y zambullirse en la pileta del un club como el que está ubicado en calle Olascoaga 1355, deberá pagar entre 800 y 1200 pesos, dependiendo de si es socio o no socio.

Para más información, hay dos turnos (de 9 a 13 y de 13.30 a 17.30) y un montón de actividades que se pueden consultar en el club. Clases de natación, aqua gym, gimnasia artística y entrenamiento para adultos mayores. Esto de lunes a sábados. El domingo es pileta libre todo el día. Después se suma el servicio de una escuela para discapacidad.

En el Santafecino también se ofrecen colonias y una promoción válida hasta el 14 de diciembre que duplicó su valor de inscripción con respecto a la temporada 2021-2022. Ahora, es de $3000 y ya anticiparon que será mayor a partir del 15 de diciembre.

También los precios marcan una diferencia entre socios y alumnos y los que no son del club, pero reamente en este caso no resulta muy significativa. Es así que la temporada puede costar $55.000 para socios, y $65.000, para no socios. Las cuatro semanas continuas cuestan $30.000 y $36.000, respectivamente. El año pasado pedían cerca de la mitad de esos valores. En tanto, hay descuento por hermano pero no se informa en la página web del club.

En el caso, la temporada de colonia finalizará el 24 de febrero para niños y niñas de 4 a 13 años. Hay un horario piola para los padres que trabajan a partir de las 8 de la mañana y también se ofrece la jornada extendida hasta las 15.

Se brinda natación, gimnasia artística, canotaje, fútbol, EFI, campamentos, cocina, actividades recreativas, entre otras actividades.

En el podio de las más caras

En Tanto, la colonia de Todo Verde ofrece una inscripción de 5 mil pesos y una temporada completa a $130.000. Hay otras opciones intermedias: la quincena $30.000; tres semanas $50.000; diciembre $50.000; enero o febrero $60.000 y media temporada (6 semanas) $75.000.