Colecta solidaria para el sueño de Sofía: tener una silla de ruedas motorizada

“Corre el tiempo, sueños llegan y desaparecen. Y si tú quieres, puedes. Cierra los ojos y despierta; a tus sueños no le cierres la puerta”, dice una de las canciones de Sebastián Yatra, uno de los músicos a los que admira Sofía Ailén González, de 12 años, de la ciudad de Zapala. La pequeña, como cualquier niña de su edad, tiene muchos sueños y uno a uno los va cumpliendo. Su discapacidad motriz no es impedimento para empujar la vida y ganarle al destino y escribir su propia historia. Una historia de inspiración total.

La madre contó que Sofía nació de manera prematura en Neuquén el 7 de mayo de 2010. “Estuvo dos meses internada. Fue muy complicado todo, pero logramos salir adelante. Ahora tiene 12 años. Por suerte siempre las escuelas se han adaptado a la situación de mi hija. Han entendido que la única limitación como alumna es su movilidad reducida”.

La semana anterior las instituciones educativas EPET 11 y Escuela Especial 5 “Suyai”, anunciaron oficialmente a la comunidad el lanzamiento de la Colecta Solidaria “Una silla para Sofi”. Para cumplir con este fin se distribuirán a partir de este miércoles una serie de urnas por locales comerciales e instituciones públicas. También todos aquellos interesados en colaborar lo pueden hacer de manera remota o transacción bancaria a las cuentas de su madre: Marina Belén Ortiz.

Tanto Sofía como su madre se mostraron muy esperanzadas en cumplir con el objetivo de reunir el monto de $1.500.000 que es el valor de una silla motorizada y adaptada a sus necesidades.

“La escuela me propuso esta idea y la verdad que dije que sí porque hace muchos años que soñamos con esta posibilidad, pero siempre la vimos como algo imposible para nosotros por el alto costo que implica comprarla por nuestros propios medios”, contó Belén. Agregó que “la silla que actualmente posee mi hija pertenece al hospital local, por eso toda ayuda, aunque sea mínima nos sirve y permitirá que Sofía tenga mayor independencia en su movilidad y en sus tareas escolares y cotidianas”.

En igual sentido recordó que “ella de pequeña usó un chango y cuando empezó primer grado se le consiguió una silla de ruedas. Su kinesióloga le pidió una silla motorizada y en ese entonces no lo avalaron porque Sofía era muy chica y si crecía había que cambiarla y era una picardía y muy cara. Fue lo que me dijo un médico de Neuquén. Así que hasta el día de hoy a ella la tenemos que andar trayendo al lado que ella quiere ir porque sola no puede manejar la silla común. Es por eso por lo que una silla motorizada le facilitará la vida y la ayudará a ser más independiente y no tener que esperar ayuda”.

En los ojos de su madre

Sofía tiene una madre guerrera que siempre ha hecho y hace lo imposible para mejorar su calidad de vida. “Es una personita muy capaz, muy perseverante y siempre logra lo que quiere. Además de ser muy inteligente es una niña muy cariñosa, amable y respetuosa. La verdad es que ella no tiene maldad”, dijo con orgullo y emoción Belén.

Apuntó que “desde jardín hasta séptimo grado tuvo un mismo grupo de compañeros. Los mismos chicos se turnaban para ayudarla. Ahora ella empezó la EPET y no quedó con ningún compañero de antes y fue todo un volver a empezar. Por suerte encontró otro grupo de compañeras que rápidamente empatizó con su situación y eso me alegra mucho”.

Colecta solidaria por una silla de ruedas

Sofía comparte sus días con su hermanito Benjamín de 7 meses y sus gatitos Tom y Lola. También le gusta tocar el teclado y dibujar. Así como se las ingenió para escribir agarrando el lápiz con sus dos manos, también hace muy lindos dibujos. “A mi estudiar me entretiene y me gusta mucho. Mi sueño es algún día poder estudiar psicología o abogacía. Tener una casa y una hermosa familia”, contó Sofía mientras jugaba en el sillón con su pequeño hermano. “Él es mi mayor bendición”, acotó. También agradeció eternamente a sus compañeros y amigos que la acompañaron en la primaria: Eluney, Priscila, Ilay y Selena.

El respaldo institucional

“Sofía necesita tener autonomía, es una niña muy inteligente, tiene muchísimas capacidades, pero lo que le falta es poder desplazarse y no estar dependiendo de un otro que la esté llevando adonde ella necesite. En la escuela, los profesores han hecho un trabajo impresionante porque hicieron adaptaciones en los tableros, en el caso de dibujo técnico, han trabajado sobre una mesa que es una mesa escotada, que tiene que ser especial para ella, hicieron modificaciones”, explicó Víctor Hugo Romero, director de la Escuela Especial Suyai 5, una de las impulsoras de esta iniciativa solidaria.

A continuación, agregó que “la comunidad educativa de la EPET 11 realmente se movió un montón, ahora se está trabajando y solicitando todo lo que tiene que ver con infraestructura de la escuela para que tenga un baño adaptado, para que tenga rampas e incluso para que haya un elevador en la parte de muy difícil acceso”.

Respecto a la colecta señaló que “la iniciativa surge a raíz de esto, es una necesidad y también entendemos que es un derecho de ella poder ser independiente. Se agotaron algunas instancias por lo tanto ahora recurrimos a la comunidad de Zapala, que sabemos que es una comunidad muy solidaria y que siempre está cuando un zapalino o zapalina necesita”.

Hacia el final guardó un párrafo de admiración para Sofía. “Ella con todas sus limitaciones, al ser usuaria de silla de ruedas, también tiene dificultades en sus brazos, en sus manos, pero ella igualmente elige una escuela técnica, parece incluso una contradicción. Eso habla de ella, de que se fija un objetivo y que seguro que lo va a lograr y va a ser una egresada de la EPET 11 a futuro”.