Colectivero se resiste y lo fusilan delante de su pareja

Andrea contó que su marido estaba con medio cuerpo colgando del rodado porque los delincuentes "lo querían sacar y llevarse la camioneta a toda costa". Siempre según la mujer, en una rápida maniobra ella llegó a apoderarse de las llaves de la camioneta porque pensaba que sería la única manera en la que luego podría llevar a su marido al hospital, aunque los delincuentes no se dieron cuenta y la buscaron en el interior del vehículo. Como no la encontraron, ambos escaparon a pie con los celulares de la pareja y unos 500 pesos que había en una riñonera de Rivero. Tras ello, y junto con su hijo, que maneja, la mujer llevó al herido hasta el hospital Eva Perón. "Me senté atrás con él, iba consciente y decía ‘por qué Dios mío, mamá, mami", recordó Andrea.

Una vez en el centro asistencial, Rivero sufrió tres paros cardíacos y murió, ya que la bala que la dispararon le ingresó por la axila y le afectó el corazón. "Intentó resistirse, eso es lo que hizo mal, si él les hubiera dado la camioneta ya está, para mí que se arrebató y se asustó", dijo la esposa de la víctima, quien agregó que a su marido "lo mataron como a un perro" y lo "patearon" cuando ya lo habían sacado del rodado y estaba herido en el piso.

"Era un excelente persona que venía en su camioneta a trabajar porque no tenía transporte para llegar a Moreno", contó Pablo Fernandez, delegado de la empresa "La Perlita" y compañero.

