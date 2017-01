Colgados del Polaco

Ezequiel “el Polaco” Cwirkaluk se convirtió en la gran figura del espectáculo tras su exitoso paso por el “Bailando” y al parecer su compañera de elenco Silvina Luna, su ex pareja Valeria Aquino y un colega de la movida tropical, el Dipy, se están colgando de él.

Desaparecida hasta hace un tiempo los medios para recuperarse de los problemas que le trajo el metacrilato que Aníbal Lotocki utilizó para retocar su cola, Silvina Luna parece haber decido aprovechar el gran momento del cantante y, tal como lo hicieron Candela Ruggeri y Rodrigo Noya, simularon un romance para la prensa con el objetivo de conseguir algún trabajo muy bien pago. Es que, si bien ella contó que se está “conociendo” con el Polaco, reveló que aún no termina de cerrar su historia con Manuel Desrets, de quien se separó hace diez meses. “Nos estamos tomando este verano para pensar. Tuvimos muchas idas y venidas... Todavía tengo que cerrar, o no, este círculo con Manu. Aún no lo definí, pero por ahora estamos solos. No estoy lista para conocer a nadie”, expresó la modelo.

En tanto, Aquino, la última ex pareja del músico y madre de una de sus hijas, declaró en Los Ángeles de la mañana que son muchas las mujeres que se le acercan al Polaco y que su compañera de baile, Barby Silenzi, intentó seducirlo con fotos muy hot. “Con Barby probaron un montón. ¡Es brava! Le mandaba fotos muy hot. Yo estaba con el Polaco y él me las mostraba porque yo estaba ahí”, contó.

Por último, Adrián Martínez, mejor conocido como el Dipy, continúa con su campaña para ingresar al “Bailando” y se sentó en el piso de Intrusos para asegurar que su colega se está metiendo con su trabajo. “Vengo a reclamar por el trabajo que me sacó el Polaco. La ex mujer también dijo que él le sacaba el trabajo a ella. Me re duele porque yo acá me senté solo, sin abogados, seguridad ni nadie. Solito con el pecho me la banco. Se caga de risa. ¿De qué se ríe? ¿Qué le da risa? ¿Dejar a una persona sin laburo?”, manifestó en medio de una crisis nerviosa y consolado por Jorge Rial.

¿Todos quieren estar en el “Bailando”?.

Se baja: El cantante suspendió varios shows alegando problemas personales.

Que si, que no: Ahora Silvina Luna confesó que aún no terminó de cerrar la historia con su ex.