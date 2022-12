Comedores pasarán un fin de año complicado

Esos números, en la realidad, son niños, jóvenes y adultos con hambre, problemas de salud, de desarrollo, desazón e impotencia. En los comedores se traducen en malabares para multiplicar los platos de comida, un desgaste físico y psicológico mayor al habitual para conseguir recursos y también frustración. En muchos casos no alcanza para cajas navideñas ni para bolsones de comida, necesarios para aguantar las semanas sin actividad en los lugares donde se ofrece una vianda o un plato de comida.

En diálogo con LMNeuquén, la dirigente barrial de Libres del Sur, Gladys Aballay, contó que en los comedores organizados por la agrupación de la que forma parte, entregarán pequeños presentes "tipo sorpresita" a los niños y niñas, tal como hicieron en el Día de las Infancias.

SFP gladys Aballay Barrios de pIe Libres del Sur (8).JPG

Agregó que, por falta de ayuda estatal, no podrán colaborar para que en las mesas navideñas no se sienta tanto la carencia. "Desde hace tres años Provincia no entrega cajas navideñas. A nivel nacional, mañana se acampa en Desarrollo Social porque hay provincias a las que no llegaron las cajas navideñas y unas de esas provincias es Neuquén", planteó.

Por su parte, María Salvo, encargada de Caritas Felices en Rincón del Valle -barrio Melipal., hizo una pausa en su ajetreada mañana para contar lo difícil que fue en este 2022 lograr hacer un festejo de fin de año para unas 1.500 personas (500 familias), que afortunadamente tendrá lugar este jueves en la Asociación Afuven.

Mary Salvo, caritas felices omar novoa

"Todo esto nos lleva muchísimo trabajo. Este año ha sido muy duro para poder conseguir las cosas. Por eso estamos más que agradecidos a la gente que confía y colabora", dijo en alusión a la cena, la caja navideña y los regalitos para los chicos que se entregará para cerrar el año.

"Esta vez no pudimos hacer los bolsones de comida que hacíamos antes. Este año fue durísimo, no pude cocinar como lo hacía antes porque no llegan los alimentos para poder hacerlo. Por eso a mi me dolió no poder hacer los bolsones porque es mercadería para que la gente tenga para la Fiesta de Fin de Año e, incluso, tirar un tiempito más", lamentó.

Al igual que todos los años y para cuidar su salud, que sufrió unos achaques recientemente, María bajará las persianas del comedor hasta marzo del año próximo. No obstante, se mostró dispuesta a dar una mano a las familias con mayores necesidades. "Estando acá, siempre se les entrega algo, pero no voy a estar trabajando activamente porque fue un año muy largo, y yo no estoy tan bien, necesito tomarme estos meses para recuperarme y cargar energías para seguir", dijo.

Por su parte, el dirigente Hugo González contó que este año no habrá extras por Navidad ni Año Nuevo en el comedor Rincón Solidario, que la Corriente Clasista y Combativa armó en Centenario.

"Mucha gente no va a tener para pasar las fiestas. Este año todo ha sido más difícil porque todo está muy caro. El año pasado Nación nos dio un bono de 12 mil pesos en una sola cuota y ahora nos están dando 13.500 pesos en dos partes. Todo con una inflación del cien por ciento, en comparación con el 2021, así que lo que están dando no alcanza para nada", advirtió.

"Nosotros seguimos ofreciendo comida al mediodía para los vecinos que no tienen para comer. De lunes a viernes entregamos entre 60 y 70 viandas, aunque en la semana de entre fiestas vamos a hacer una pausa para volver en enero", agregó.

"Ahora estamos esperando los módulos alimentarios de Desarrollo Social para distribuirlo como un refuerzo en el comedor, pero aún no tenemos novedades", dijo preocupado, al destacar que esa ayuda sirve para bancar los días sin viandas.

Muchos chicos concurren a los comedores y merenderos. Los organizadores realizan un gran trabajo solidario. Muchos chicos concurren a los comedores y merenderos. Los organizadores realizan un gran trabajo solidario.

En tanto, Gladys Aballay de Libres del sur, expresó: "Nosotros tenemos 70 espacios entre comedores y merenderos en toda la provincia. La mayoría está en Plottier, Centenario y Neuquén, donde la semana que viene vamos a tener un receso en algunos, pero no en los más masivos. Por ejemplo, los que está en la meseta, van a seguir funcionando".

"Esto lo hacemos así porque ya esta semana Provincia cortó el abastecimiento a los comedores. Ellos siempre cortan desde el 15 de diciembre hasta marzo. Todos los años es así, no sabemos por qué y ellos tampoco dan muchas explicaciones más que en las vacaciones baja la cantidad de gente y que ellos ponen la colonia de verano para acompañar. Para nosotros son dos cosas diferentes y no hay justificación para el cierre. No tendría que se así, ya que la alimentación de un montón depende de los comedores y nosotros necesitamos que haya un acompañamiento", enfatizó y añadió que van a sostener los espacios con mayor demanda con donaciones y recursos propios.