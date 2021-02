Comenzaron los reclamos y cortes de ruta en Senillosa, Plottier y Neuquén

FOL, Polo Obrero y parte del Frente Darío Santillán y CTEP, son las organizaciones que se movilizarán en estas 48 horas en las ciudades de Neuquén, Plottier y Senillosa.

corte-ruta-fol-reclamo2-senillosa.jpg Gentileza

“Se reclama por el aumento de los programas, que son de 10 mil pesos, cuando la inflación se ha disparado tanto para la canasta básica alimenticia como para los útiles escolares. Si un kit escolar está en los 10 mil pesos, por lo menos deben invertir 5 mil pesos para cada hijo en edad escolar”, señaló Diego Mauro, representante del FOL.

Mauro sostuvo que en la provincia se le reclama al gobierno por el cumplimiento de un acuerdo celebrado en diciembre del año pasado con las organizaciones para colaborar con el mantenimiento de merenderos y comedores.

“Se comprometieron en asistir con más de 1.200 raciones semanales a partir de enero. Estamos en la segunda quincena de febrero y aún no tenemos novedades. No lo cumplieron, dijeron que no tenían plata”, aseguró el dirigente en declaraciones a LM Neuquén.

Dijo que la falta de asistencia del estado provincial hizo que tuvieran que cerrar momentáneamente algunos comedores. “Quedó el comedor de 7 de Mayo, los otros los vamos a reabrir ahora. No les podíamos dar un plato de fideos solos porque no había nada más”, agregó.

El dirigente del FOL señaló que en los próximos días tendrán un acabado número de los asistentes a los comedores, una vez que los puedan reabrir.