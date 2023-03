Comerciantes en alerta por la visita de un joven "relevando datos" de Mercado Pago

Es así que entró en la escena el sospechoso, quien se presentó en el local de Pablo, pero se quedó en la vereda a la espera de que la clientela abandonara el local. El comerciante, viendo que el joven esperaba y esperaba, decidió abordarlo finalmente en la puerta.

"Me dijo que venía de una empresa de nombre medio en inglés y que venía a corroborar unos datos para Mercado Pago por el servicio, para que el cobro sea más ágil, cosas así", relató Pablo.

En ese contexto, el joven le pidió a Pablo datos de su cuenta y le explicó en qué le beneficiaría colaborar con el relevamiento. "Yo quedé en offside; le volví a preguntar qué necesitaba y me repitió lo mismo. Me dijo que andaban relevando los datos para que sea más ágil los pagos de tarjetas y así", repitió.

Afortunadamente, el comerciante se dio cuenta que algo no cerraba, que la excusa era inusual y que el comportamiento del joven tampoco le transmitía seguridad, ya que insistía en obtener sus datos y en hablar a solas con él, lejos de los clientes. Ante esto, no brindó ningún dato sensible que lo pudiera perjudicar y se deshizo del supuesto "auditor" indicándole que se acercara más tarde. El joven ya no regresó.

"Lo que me llama la atención es que, yo había escuchado que te llaman y te piden datos, pero ahora es personal. Está terrible la inseguridad", expresó Pablo, quien no dudó en dar a conocer su experiencia para que le sirva de advertencia a otros comerciantes que pueden ser abordados bajo la misma modalidad.

Respecto del sospechoso, no aportó un nombre pero sí resaltó que "estaba bien vestido, de barba, morocho y de unos 30 años, bien presentable, y se manejaba en moto y llevaba consigo una suerte de maletín".