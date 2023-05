Comerciantes enloquecidos con el "boom" de las compras chilenas

Consultado al respecto, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Zapala, René Álvarez, consideró que los visitantes extranjeros "nos están devolviendo la moneda", en una clara alusión a la experiencia inversa que aprovecharon miles de argentinos cuando cruzaban a Chile para comprar de todo. Recordemos las kilométricas filas de autos y las cajas vacías de mercadería que muchas veces se encontraban al costado del camino.

"Consumen mucho combustible", advirtió el comerciante en declaraciones a la Radio LU5. "Completan el tanque en Las Lajas, el ultimo punto de recarga por Pino Hachado; o si no van a Villa Pehuenia donde aprovechan también la parte turística", agregó.

Chile- tránsito- Pino Hachado - 2.jpg

Por dar un ejemplo, contó que en una casa mayorista que tiene fácil acceso los turistas se llevan bolsones de alimentos no perecederos. "Compran jabón liquido para la ropa, arroz, mucho aceite comestible, papel d cocina y papel higiénico. Todo eso sin límite", detalló el referente de la Cámara de Comercio de Zapala.

Todavía no cierran los números, pero de forma inicial se calcula un aumento de entre el 35 y el 40 por ciento sobre la facturación de esa distribuidora. En tanto, otro mercado local donde sí hay un límite sobre la cantidad de artículos, tanto para clientes locales como extranjeros, también se observa un crecimiento en las ventas que no obstante no se puede precisar aún. "Este último fin de semana fue el gran boom", observó Álvarez.

Sin embargo, otros rubros ni lo sienten, como ser todo lo que es indumentaria, hotelería y gastronomía. Es que los chilenos que llegan hasta Zapala se pegan la vuelta el mismo día. Incluso, un domingo, también la ciudad ofrece locales gastronómicos abiertos.

Por ahora, los chilenos que ingresan no tienen un límite de compras. Sin embargo sobrevuela el rumor de que podrían acotar las compras a razón de 300 dólares por personas e incluso menos.