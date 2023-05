Cómo afectan las elecciones a la economía argentina

¿Cómo llega Argentina a las elecciones? El 2022 el salvavidas fue el FMI no sabemos a qué costo, pero por ahora parece que ayuda hay, rescates del Banco Mundial y hasta el BID con fondos para proyectos específicos. Esto genera entrada de dólares al país, y compromisos con fecha de vencimiento este año. El gobierno dice que no van a hacer devaluaciones abruptas y de a poco buscan unificar el tipo de cambio, ¿lo podrán lograr? No sabemos.