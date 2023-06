Cómo es la extraña gatita que adoptó Dolores Barreiro en su mansión

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dolores Barreiro (@dolibar)

Hace poco más de un mes, la modelo había sido noticia aunque por algo no tan agradable. Su ex pareja Matías Camisani salió a hablar en Intrusos luego de que circularan los rumores en donde decían que él era “un vago y mantenido” y que quería obligar a Dolores Barreiro a que le construya una casa.

“Es como toda separación dolorosa, habiendo cinco hijos de por medio más, pero es todo un proceso que empieza y termina. Ahora estamos muy bien”, aseguró Matías Camisani, quien luego se refirió al rumor que decía que a cambio de dejarle la casa a su ex pareja, él había exigido que le construyan una casa similar: “No es cierto, nunca tuvimos este tipo de conversación con Dolores, la casa es de Dolores y de mis cinco hijos”.

Dolores Barreiro.jpg

“Es todo mentira, no voy a sumarme a desmentir ni a mentir... Habría que preguntarles a los que inventan porque nunca dan la cara. La realidad es que la gente que me conoce nunca diría ni que soy un vividor, ni que soy un vago que no me gusta hacer nada. Lo que pasa que mi actividad no fue nunca expuesta como la de Dolores. La gente sacará sus propias conclusiones pero es problema de cada uno”, cerró.