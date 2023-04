Cómo está Jésica Cirio tras su separación: "Se divierte con..."

La separación de Jésica Cirio.mp4 En Socios del Espectáculo confirmaron la separación de Jésica Cirio.

Sin embrago esperar no le estaría resultando nada fácil a Cirio, quien en estos tres meses que transcurrieron desde que puso punto final al matrimonio ya habría encontrado otros brazos en los que mitigar su dolor. "Me dicen que Jésica no estaría sola, lo que no significa que esté en pareja con alguien. Ella ya se está divirtiendo", reveló Mariana Brey.

"Qué riesgoso, porque si le dicen que espere hasta que cierre la campaña...", remarcó Paula Varela. La respuesta de Brey fue contundente: "Hay cosas que no pueden esperar, querida. Está haciendo de las suyas, como le corresponde a una mujer soltera".

Y añadió otro dato importante de la modelo, que ya se instaló en su departamento del barrio de Cañitas mientras espera mudarse a la casa que alquiló en el barrio privado de Pilar donde vive Araceli González. “Parece que uno de sus candidatos está en Madrid”, enfantizó Brey sin revelar quién es la persona con la que se divierte Jésica Cirio por estos días.