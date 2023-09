Cómo está Uriel, el chico baleado durante los robos organizados en el Oeste

En la tarde de este martes, médicos del hospital Castro Rendón operaron al adolescente, de 15 años , para colocarle un botón gástrico en la panza. De esta manera, podrá alimentarse. "Provisoriamente, hasta que agarre fuerza de nuevo", indicó su padre. Tiene, además, una traqueotomía para respirar porque los músculos que ayudan a sus pulmones a expandirse no están funcionando.

"La bala dañó la séptima vértebra. Eso lo partió. Entró por el omóplato izquierdo y quedó alojada en el cuello. De hecho, sigue ahí, más daño no puede hacer. Hay que cuidar el daño que hizo. De las tetillas para abajo tiene todo dormido ", contó Javier .

En una entrevista con LMNeuquén, el hombre reveló como está su hijo a poco más de dos semanas del disparo que lo dejó postrado en una cama del hospital Castro Rendón. "Acá está luchando por seguir con nosotros. Recién hace 15 días, pero tiene muchas ganas de vivir y yo estoy con él hasta el final", agregó.

chico baleado robo organizado

Tiene un hijo mayor de otro matrimonio que estudia para ser técnico superior de yacimientos hidrocarburíferos y trabaja como maestro mayor de obra. Es independiente, hace su vida. Dos hijos más, de 5 y 10 años, quedaron a cargo de una abuela en Cipolletti en tanto su hermano siga postrado en el hospital; y con él, su padre.

La madre de estos chicos está perdida en el consumo de estupefacientes y en situación de calle, ya hace varios años. Digamos que Javier, en estas circunstancias, hace lo que puede. Dice que no tiene trabajo, viven de las asignaciones universales y de los ahorros que hacen en el verano cuando cubre la temporada como guardavidas.

Un robo organizado, una bala

Entre el domingo 20 y lunes 21 de agosto, el adolescente fue baleado tras un robo organizado que tuvo como blanco un kiosco-regalería ubicado en Avenida del Trabajador y Cayastá.

Algunos comerciantes creen que el chico participó del hecho junto a otros amigos. Pero su padre aseguró que no. "Él está consciente de todo. Recuerda que levantó unas cajas de la calle y cuando se agachó sintió que lo quemó algo en el cuello. Caminó un poco y se cayó. No alcanzó a apoyar las manos porque no tenía reacción su cuerpo", relató Javier.

En efecto, sobre la calle quedaron varias cajas de zapatillas desparramadas.

"El comerciante de la pollería, el tirador a quemarropa sigue suelto, yo tengo muchos testigos que lo vieron en el techo escondido detrás de una bolsa de arena", sostuvo el padre del adolescente baleado. El comercio en cuestión está al lado del kiosco-regalería que fue saqueado.

Comercio donde entró a robar el adolescente baleado

"Mi hijo pudo ver a M. que estaba en el techo. Lo vio cuando cayó al piso. Un asesino que le tiró a tres o cuatro metros a la cabeza, y que sigue en libertad", aseveró.

La acusación pública tuvo su revés en los medios cuando la esposa del comerciante a quien incrimina lo desmintió. "No tienen ninguna prueba", sostuvo la mujer, e insistió con la hipótesis del robo. "No fue que (el chico) iba pasando y se encontró las zapatillas. Fue porque se las estaba robando", expresó.

"Mi hijo levantó una caja y el tipo esperaba que venga cualquiera. Le pegó a mi hijo". Javier, padre de Uriel.

¿Qué dice la Justicia?

"Yo fui a hacer la denuncia y no fui más. Mi hijo necesita que esté con él todo el tiempo. Acá -el hospital- tampoco han venido. Sé que pidieron la historia clínica. Ayer -lunes- vinieron las psicólogas sociales. Pero no sé en qué quedó todo. Mañana -miércoles- voy a ir a la Fiscalía", indicó.

Desde el Ministerio Público Fiscal trascendió que ya habría sido individualizado el presunto autor, pero aún no se formularon cargos al respecto.

Mientras tanto, necesitan una crema que prepara la farmacia Avenida, con aloe vera y vitamina A. Se agradece la ayuda que pueda ofrecer la comunidad. Se la colocan a Uriel para que su piel no se le reseque de tanto estar postrado.

WhatsApp Image 2023-09-05 at 14.35.56.jpeg

"La verdad que me da vergüenza pedir, pero no tengo apoyo económico de nadie. Nos mantenemos como podemos. Si nos pueden ayudar, se los agradezco", confesó. Su CVU es 0000003100073398763413 - Alias Javier.918.jefe.mp

"Los médicos dicen que caminar nunca más, pero van a tratar de sacarlo adelante...con tiempo. Esto recién empieza y de a poco a poco, vamos", cerró su padre.