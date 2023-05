image.png

Indicó, en declaraciones a Radio Mitre Patagonia, que “el tiempo pasa y las obras no se concretan y la gente sigue sin el tren. Desde la década del 90 se debía remediar la Circunvalación, hoy es una gran avenida y no se hizo. Pretendemos que, para hacer la obra, para socavar la ruta por debajo del puente ferroviario, el tránsito debe cortarse y pasar por el centro de Cipolletti, entre ellos los camiones que van a Vaca Muerta, camiones de arena de gran porte, autobuses. No es un tema fácil, es complejo. Pero bregamos para que esta obra se haga. Son dos entes nacionales los que deben dar respuestas: Vialidad Nacional y Ferrocarriles Argentinos. Mientras tanto seguimos esperando las obras que no se concretan”.

Por último, manifestó: “No sé porque los entes nacionales no trabajan en conjunto y tienen que participar los municipios casi de rodillas pidiendo para encontrar soluciones. Nosotros fuimos innumerables cantidad de veces a Buenos Aires a hacer estas gestiones, vinieron autoridades de Vialidad Nacional a Cipolletti, hemos elaborado documentos en conjunto, pero solo fueron papeles firmados y compromisos para adelante”.

En ese contexto, lamentablemente por ahora el Tren no retoma su funcionamiento. Y no hay fechas concreta de posible retorno. Paciencia y más paciencia...