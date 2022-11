Cómo estará el domingo en Neuquén: ¿llegan las tormentas?

De acuerdo a la información brindada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima para este domingo será de 34 grados centígrados, mientras que la mínima, durante la madrugada, fue de 15° C. La jornada comenzó con algunas pocas nubes en el cielo valletano, aunque según el pronóstico, por la tarde, principalmente a partir de las 18, aparecerán amenazantes.

En ese sentido, señalaron que "se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma puntual". Respecto al viento, anunciaron posibles ráfagas de 50 kilómetros por hora.

alerta tormentas fuertes dom 2711

Las recomendaciones, como cada vez que se aguarda por tormentas, son evitar actividades al aire libre en el transcurso de las tormentas eléctricas; no sacar la basura y retirar los objetos que impidan el normal escurrimiento del agua; no refugiarse cerca de árboles y postes de luz que puedan caerse; no permanecer en ríos, lagos, lagunas o pilitas para evitar ser alcanzado por algún rayo; y tener a mano documentos y teléfonos.

Las lluvias, de acuerdo al pronóstico, continuarán durante parte del lunes, día que sin embargo será aún más caluroso que este domingo, con una temperatura máxima que podría trepar hasta los 38 grados centígrados.

Para el martes se espera que termine la lluvia y la temperatura disminuirá algunos grados, aunque seguirá haciendo calor. Se esperan una máxima de 30°. El día estará nublado, pero no habrá precipitaciones. El miércoles, en tanto, la temperatura bajará aún más, permaneciendo en los 25 grados de máxima.

A partir del jueves el calor irá nuevamente en aumento, alcanzando los 29° C, mientras que para el viernes se espera que se vuelva a superar la barrera de los 30 grados, aunque las lluvias volverán a aparecer amenazante en el horizonte neuquino de cara al próximo fin de semana.