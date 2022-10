Cómo fue el impacto del dólar Qatar en las agencias de turismo de Neuquén

Los cambios introducidos a la cotización del dólar Qatar o dólar turista, que trasladan su cotización por encima del blue, generaron una ola de críticas hacia el interior de la actividad en las agencias de turismo. Neuquén no fue la excepción, y en las agencias de la ciudad reinaba un clima de total malestar e incertidumbre. "Enojadas y sorprendidas porque nos vuelven a complicar y limitar nuestro trabajo, fuente única de ingreso de muchas familias", expresó Mariana Machado, al frente de la agencia Buquebus en Neuquén.

Desde la agencia Zanellatto Viajes, Silvio compartió el diagnóstico y dijo: "Es otro freno más. Si bien hay mercado para todo y la venta sigue adelante, se han caído reservas".

Consideró que la situación más acuciante tiene que ver con medidas que no son ni claras ni definitivas. "Es complicado el escenario porque no podemos dar precisiones. Eso genera inseguridad porque no hay continuidad. Vamos a ver qué pasa. Tenemos que esperar para analizar los costos y tener una palabra definitiva", evaluó Silvio de la agencia Zanellatto.

Como las condiciones no son claras, dentro de las agencias se admitió que no saben cómo operar. "No está claro si el dólar Qatar sólo aplica para la compra de pasajes o abarca también otros servicios", apuntó Mariana de Buquebus.

Asociación de Agencias de Viajes.

El cóctel de complicaciones incluye también a los créditos que muchos sacaron en pandemia para evitar el cierre del local y todavía no terminan de pagar, sumado a otras variables: un cambio que no se congela, pagos que no se aceptan en pesos, ausencia de controles sobre los precios, entre otras situaciones.

Para Silvio de Zanellatto está claro que la idea de este gobierno es que no salga nadie del país a vacacionar, o que lo hagan los menos. Sin embargo, tampoco es muy accesible para todos pasar las vacaciones en algún punto turístico de la Argentina como la costa o la cordillera.

Por dar algunos ejemplos, desde Buquebus estimaron que "una cabaña en la costa para este verano está arriba de los 25 mil pesos diarios". Algo similar cuesta un hotel en Buenos Aires de dos estrellas, con un valor de 20 mil pesos por noche. "Los valores para el verano se han vuelto muy altos para la clase media", indicó la agenciera.

Hasta el momento, las agencias de viaje de Neuquén no saben con exactitud en cuánto queda el tipo cambiario. La cuenta que se hace más o menos es la siguiente: al dolar oficial hay que sumarle todos los impuestos y el nuevo dólar Qatar, aunque los impuestos del 30 y 45 por ciento se aplican sobre una parte de la tarifa que no está gravada.

Los cambios en la percepción del llamado dólar Qatar o turista

La medida, dispuesta mediante la resolución general 5272/2022 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y publicada en el Boletín Oficial, establece que los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los 300 dólares al mes pagarán una percepción extra de un 25% de concepto de adelanto del impuesto a los Bienes Personales.

Los consumos por menos de 300 dólares por mes seguirán pagando el tipo de cambio más el impuesto País y la retención del 45% de adelanto del impuesto a las Ganancias.