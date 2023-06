Cómo fue la primera salida de soltera de Coti tras separarse de El Conejo de GH

Rápidamente el Conejo respondió mostrando que él no había sido quien había tomado la decisión. "Coti eligió tomarse un tiempito y decidió que no estuviéramos más juntos para aclarar su cabeza y yo también la mía. No es que hubo infidelidades de parte de ella o mía. Tuvimos muchos pensamientos encontrados y acá estamos. Yo estoy re mal, la extraño un montón y la necesito muchísimo, pero también entiendo su postura”, aseguró el mediático.

“Esto no quiere decir que no queramos estar juntos, pero es momento de sanar. Sentíamos que no nos estábamos haciendo bien en un montón de aspectos, con peleas que nos lastimaban, pero no fue nada grave. Es una sumatoria de cosas. No la comparto esta decisión, porque yo no me hubiese despegado nunca de ella, esa es la verdad", agregó.

Coti Romero 1.jpg

Sin embargo, si faltaba una prueba de quien había tomado la decisión de separarse, se terminó de confirmar cuando este fin de semana la correntina tuvo en su ciudad natal su primera salida como soltera.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores. La joven correntina publicó un video en TikTok bailando con sus amigas y entregándose por completo. Los usuarios se percataron de la letra de la canción que Coti bailó y encontraron en ella una clara indirecta hacia el Conejo.

"Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé. que andás por los rincones llorando, y yo ya te lloré. Un día apareció otra boquita y a ti te conquistó, y yo que por ti andaba loquita, pero ya se acabó. Y se terminó, no quiero tus besitos ni tu falso amor", dice el fragmento elegido por la mediática de la canción de María Becerra “Adiós”.