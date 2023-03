Cómo la quiebra del Silicon Valley Bank afectó a empresas argentinas

El gobierno de EE.UU intervino para garantizar los depósitos de los clientes, pero la caída sigue golpeando a los mercados. Fundado en 1983, el SVB era el 16º banco comercial de Estados Unidos y atendía a casi la mitad de las empresas estadounidenses de tecnología y ciencias respaldadas por capital riesgo. También operaba en Alemania, Canadá, China, Reino Unido y Suecia, entre otros países.

El SVB se benefició del fuerte crecimiento del sector tecnológico en los últimos años, impulsado entre otras cosas por una mayor demanda de servicios digitales por la pandemia de Covid En este lapso, sus activos pasaron de US$ 71.000 millones a finales de 2019 a US$ 220.000 millones en marzo de 2022.

Su situación financiera se deterioró durante varios años, pero sólo transcurrieron dos días entre el anuncio del banco el 8 de marzo de que intentaba recaudar US$ 2.500 millones para tapar un agujero y la declaración de quiebra el 10 marzo. Este último día sus acciones del SVB habían caído un 70% en las operaciones previas, antes de que se suspendiera la cotización.

El problema del SVB es que sus depósitos se multiplicaron por cuatro (de US$ 44.000 millones a fines de 2017 a US$ 189.000 millones a fines de 2021), mientras que su cartera de préstamos solo creció de US$ 23.000 a US$ 66.000 millones. Como los bancos ganan con el diferencial entre el interés que pagan por los depósitos y el que reciben por los préstamos, era un problema tener más depósitos que créditos otorgados.

Como entonces el SVB necesitaba adquirir otros activos remunerados, a fines de 2021 invirtió US$ 128.000 millones principalmente en bonos hipotecarios y del Tesoro. Pero como entonces la Reserva Federal estadounidense subió las tasas, esto acabó con la bonanza del capital riesgo e hizo que los precios de los bonos cayeran y dejaran al SVB excepcionalmente expuesto.

Tras la quiebra, el seguro federal cubre los depósitos de hasta US$ 250.000. Esto protege a la mayoría de los particulares que tengan una cuenta bancaria, pero es insuficiente para los fondos de las empresas.