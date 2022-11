Cómo le fue a Argentina ante Polonia y el extraño último partido

Argentina y Polonia se enfrentará por la última fecha del grupo C con un objetivo común: conseguir un resultado que los clasifique a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

En aquel entonces la selección era dirigida por Sergio Batista y se encontraba de preparación para la Copa América de 2011, en la que sería local pero quedaría eliminado en cuartos de final.

Sin embargo el DT no llevó a los habituales titulares, algunos todavía siguen en el equipo hoy, como Lionel Messi o Nicolás Otamendi, sino que prefirió por probar algunas opciones y dispuso una formación con futbolistas que no tuvieron un gran recorrido en la selección. Solo Pablo Zabaleta siguió en el equipo. La curiosidad fue que el arquero suplente era un joven Emiliano "Dibu" Martínez, pero no disputó minutos.

La formación de 2011 ante Polonia fue: Adrián Gabbarini; Pablo Zabaleta, Mateo Musacchio, Federico Fazio y Cristian Ansaldi; Nicolás Bertolo, Mario Bolatti y Alejandro Cabral; Pablo Piatti, Marco Ruben y Jonathan Cristaldo. Desde el banco ingresarían Jonathan Bottinelli, Emiliano Insua, Fernando Belluschi, Mauro Formica y Nicolás Gaitán.

En tanto, en Polonia estuvieron el arquero Wojciech Szczesny, Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak y Robert Lewandowski, que este miércoles enfrentarán a Argentina en el Mundial de Qatar.

Historial Argentina vs. Polonia

Amistoso - 11/06/1966: Argentina 1 - Polonia 1

Amistoso - 17/12/1968: Argentina 1 - Polonia 0

Mundial de 1974: Polonia 3 - Argentina 2

Amistoso - 24/03/1976: Polonia 1 - Argentina 2

Amistoso - 29/05/1977: Argentina 3 - Polonia 1

Mundial de 1978: Argentina 2 - Polonia 0

Amistoso - 12/10/1980: Argentina 2 - Polonia 1

Amistoso - 28/10/1981: Argentina 1 - Polonia 2

Copa Neurú - 17/01/1984: Polonia 1 - Argentina 1

Amistoso - 26/11/1992 Argentina 2 - Polonia 0

Amistoso - 05/06/2011: Polonia 2 - Argentina 1

Argentina y Polonia se enfrentará en el Estadio 974 de Doha, construidos con 974 contenedores, desde las 16 (22 hora local) con equipo arbitral neerlandés: Danny Makkelie (principal), Hessel Steegstra (primer asistente), Jan de Vries (segundo asistente) y Pol van Boekel (VAR).