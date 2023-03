Cómo reaccionó Mateo Retegui al momento de cantar el himno de Italia

Casi de una semana para otra, el presente de Mateo Retegui cambió totalmente. El delantero de Tigre viene teniendo varios torneos en donde es considerado uno de los mejores goleadores del fútbol argentino, sin embargo, nadie esperaba que no solo fuera convocado por la Selección de Italia, sino que además jugara de titular en su primer partido e incluso marcara un gol . El gran momento del delantero, sin embargo, se vio opacado por una situación muy particular.

“Estoy feliz por representar a Italia, por estar acá. De todas maneras no puedo sentirme contento porque perdimos un partido muy importante, me hubiera gustado debutar con una victoria más allá de que pude anotar un gol", contó el delantero.

"Estaba un poco nervioso al principio, pero me alegro de haber podido desbloquear esa situación. Tenía muchas ganas de estar acá y cuando Roberto Mancini (entrenador italiano) me llamó sentí emoción y orgullo", admitió Mateo Retegui.

Mateo Retegui himno 2.jpg

"Mancini me pidió que jugara tranquilo, que atacara los espacios y que me divirtiera. Para mí y mi familia es un orgullo vestir esta camiseta. Mis compañeros me integraron mostrándome mucho cariño y ahora me gustaría ganar el próximo partido", agregó.

Quien también habló fue Mancini, el técnico de la selección de Italia, y no dudó en mostrar su satisfacción por el rendimiento del delantero de Tigre. "Mateo es joven y solo lleva tres días con nosotros, pero creemos en él. Tiene calidad, y necesita conocer el fútbol europeo e italiano. Lo mejor lo hizo en el segundo tiempo, se mantuvo positivo y marcó un gol”, aseguró.