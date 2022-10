Cómo se calculan los nuevos tipos de dólar: Qatar, cultura y lujo

En el caso del “dólar lujo”, se encarecerá la compra de bienes de lujo en el exterior, como autos y motos de alta gama, jets, embarcaciones, relojes, piedras preciosas, y máquinas para minar criptomonedas. En este caso, se aplica el impuesto PAIS del 30%, las percepciones de Ganancias y Bienes Personales del 45%, y la retención por Bienes Personales del 25%, lo que deja un valor de $314.

Para los servicios de streaming (como Netflix, Spotify y Google) no se modifican los precios y mantienen un 74% de recargo total, sumando 8% de impuesto PAIS, 21% de IVA y 45% de percepción por Ganancias. Tampoco tendrán cambios los pasajes terrestres a países limítrofes, gastos médicos y proyectos de investigación, que no pagan Impuesto PAIS ni percepciones.

Las dos nuevas cotizaciones para consumos en el exterior se ubicarán por encima de los $300, mientras que la cultura rozará los 200 pesos.

Según varios analistas, el “dólar Qatar” ensanchará la brecha cambiaria y aumentará la cotización del blue. De hecho, el paralelo acumuló un alza de $ 14 en las últimas tres ruedas de la semana y la brecha cambiaria con el dólar mayorista cerró en 91%.

Como el Gobierno no busca devaluar a gran escala porque eso luego se trasladaría a precios, sube el tipo de cambio oficial en casos especiales y para ciertos sectores. Según los economistas, cada nuevo endurecimiento del cepo termina haciendo subir al poco tiempo a los dólares financieros y el blue.

Los analistas sostienen que estas medidas apuntan a poder seguir manejando el dólar oficial: no para que se quede quieto, sino para que no pegue un salto brusco. Son como “minidevaluaciones” que se hacen para mantener el control cambiario y que no haya un salto devaluatorio brusco.

Para algunos especialistas, si no se devalúa más fuerte el dólar oficial el valor fijado en $ 300 va a quedar barato nuevamente por la alta inflación, con lo cual el nuevo dólar turista sería solo “un paliativo que no modifica la escasez de dólares”. Las estimaciones en este escenario son que los dólares financieros deberían ir reacomodándose al alza, con el oficial siguiendo su ritmo de crawling-peg (minidevaluaciones diarias) y el blue acompañando a los primeros.