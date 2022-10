Cómo se ocasionó la explosión que dejó sin luz a Centenario

Mario Moya, gerente general del EPEN, explicó que el foco de incendio se generó a partir de la quema de aceite de uno de los equipos de medición. Cuando este equipo entró en llamas, hubo que trabajar para contener el incendio y para enfriar la zona con el fin de permitir el trabajo seguro de los operarios. Por eso, la luz estuvo cortada durante más de dos horas, entre la medianoche y la madrugada del martes.

estacion transformadora centenario Gentileza EPEN

En una entrevista televisiva, explicó que no se suelen hacer mantenimientos periódicos de estos equipos porque son aparatos estancos que no sufren demasiado desgaste. Sin embargo, agregó que "son equipos electromecánicos que pueden ocurrir fallas, este es un equipo de medición con bobinado y aceite que puede tener una falla interna". Así, la falla ocasionó la explosión que incendió el aceite y que provocó un leve foco de incendio.

Aunque las llamas estaban controladas, la restitución del servicio se demoró porque era necesario garantizar las condiciones de seguridad de los trabajadores que debían hacer la maniobras necesarias para reestablecer la electricidad.

Según se informó, tres líneas de media tensión se vieron afectadas. De esta manera, toda la ciudad de Centenario se quedó sin luz y pasó lo mismo en otras localidades más pequeñas, como Campo Grande, en Río Negro. En Neuquén capital, algunos vecinos sufrieron una baja de tensión.

Moya agregó que "no hubo reclamos porque es un hecho muy reciente, sí había mucha gente cerca de la estación estaban viendo, se aproximaron pero nada más". Así, por ahora no han recibido quejas de los usuarios, que se sorprendieron por el ruido pero que no echaron tan en falta la electricidad a partir del horario en que se produjo este desperfecto.