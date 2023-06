Espectáculos La Mañana Jorge Rial Cómo se puso Jorge Rial cuando le contaron que Luis Ventura lloró cuando él estuvo internado

El conductor y el periodista viven hace años una relación llena de idas y vueltas.







Sin lugar a dudas una de las duplas más reconocidas en el mundo del espectáculo fue Jorge Rial y Luis Ventura, sin embargo, en 2014, ambos se pelearon y su relación no volvió a ser la misma. En medio de un alto la armas que se dio hace un tiempo y luego de que el ex conductor de Intrusos sufriera un infarto en Colombia, el panelista mostró su pesar por la situación que vivió su ex compañero y mostró su enojo por el rápido regreso que al parecer tendrá Rial a la televisión. Al ser consultado por el gesto de Ventura, Jorge Rial habló.

Todo empezó cuando, con lágrimas en los ojos y en diálogo con LAM, Luis Ventura habló sobre el posible regreso de Jorge Rial a la televisión. "¿No dijeron que estuvo muerto por unos minutos? Si es un circo, que me avisen y no me hagan sufrir pero si no lo es, que lo cuiden en serio, que no lo exploten", pidió.

Embed "Ojalá lo pueda ver en algún café... o simplemente que me hagan saber que está bien. Con eso me alcanza. No quiero lastimarlo, tampoco ofenderlo. Pero lo conozco, sé que no se deja cuidar porque si lo dejan sólo, agarra el celular. Que lo cuiden", agregó conmovido antes de cerrar "Me angustia, no quiero que me den la mala noticia de que le pasó algo grave".