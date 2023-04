Cómo sigue el conflicto entre el intendente y el Deliberante de Piedra del Águila

julio hernandez intendente piedra del aguila.jpg Julio Hernández, intendente de Piedra del Águila.

En efecto, el 7 de marzo, los votos de cinco concejales removieron de la presidencia del cuerpo a Sergio Epullán y colocaron en su reemplazo a Espíndola. Si bien ambos llegaron a sus bancas por el Movimiento Popular Neuquino, en el último tiempo no compartían los mismos lineamientos políticos-partidarios, más allá que oficialmente no se haya constituido un nuevo bloque disidente. Por un lado, Espíndola y el edil Rosendo Zapata (también del MPN) apoyaron la candidatura de Rolando Figueroa a la gobernación. En tanto, Epullán como Lidia Betsabe Mena se mantuvieron fieles al oficialismo partidario. En ese marco, la postura del jefe comunal es que Espíndola no puede ser titular del Deliberante dado que no está alineada con su postura política, más allá de que siga ocupando su banca con el sello del MPN.

La respuesta de los cinco ediles -Espíndola, Rosendo Zapata (MPN), Eduardo Antonio Sifuentes (FG), Mirtha Beatriz Aquito (FG) y Marcos Héctor Sifuentes (PJ- que destituyeron a Epullán no tardó en llegar.

Tras remarcar que las nuevas autoridades del Deliberante asumieron conforme a lo que establece la ley 53 en su articulo 96, los ediles manifestaron: "Es erróneo afirmar que el concejal Sergio Epullán fue el presidente del cuerpo elegido por el pueblo de Piedra del Águila. La comunidad eligió en los comicios del año 2019 como intendente al prof. Julio César Hernández y a siete concejales. En las mencionadas elecciones el electorado no designó un intendente, un 'Viceintendente' y seis concejales, sino un intendente y siete concejales, sin distinción de cargos entre sí".

"La designación en vigencia de la concejal Noemi Espindola como Presidenta del Concejo Deliberante es totalmente legal, por pertenecer a la alianza electoral que se impuso en los comicios del año 2019 y por haber sido designada en el cargo por la mayoría del Cuerpo Legislativo en sesión pública convocada a tal efecto y ratificada mediante Resolución N° 632/23", subrayaron.

"Respecto a la Sesión Especial en que se determinó el cambio de autoridades. lejos de haber sido 'de un día para el otro', 'entre gallos y medianoche' o 'desprolija y desordenada administrativamente' como se ha calificado desde la comuna, la mencionada sesión fue solicitada el 2 de marzo y fue convocada por el entonces Presidente Sergio Epullán para el 7 de marzo, fecha en que se desarrolló con absoluta normalidad, contando con la totalidad de los concejales. En dicha sesión, pública y transmitida por redes sociales, y ratificada por la Resolución N 632/23 8 se designaron, por mayoría de votos, las actuales autoridades de la institución", enfatizaron.

noemi espindola.jpg Noemi Espíndola Gentileza: Radio Gregorio Álvarez

"Es inaceptable la intervención de un poder externo en las atribuciones que sólo corresponden al Concejo Deliberante. La falta de cooperación del Departamento Ejecutivo Municipal para con este Concejo Deliberante (principalmente en la falta de información respecto a la administración de recursos y a la ejecución de gastos, como así también la falta de respuesta ante las solicitudes de informe y en la demora en la promulgación de las Ordenanzas sancionadas por el Cuerpo), perjudica el normal desarrollo del trabajo legislativo y atenta directamente contra el orden democrático y los intereses de la población", remarcaron.

"Por otro lado, desde marzo del corriente año, los concejales Sergio Epullán y Lidia Mena no asisten a trabajar faltando a cada sesión y reunión de comisión, sin aviso y sin justificación. Ante esta situación, el Concejo Deliberante, en conformidad a la legislación provincial y el Reglamento Interno, llamó a la reflexión a los concejales mencionados y posteriormente aplicó las sanciones previstas con descuento de haberes, que no efectúa el Departamento Ejecutivo municipal desconociendo la resolución", postularon.

"El cuerpo Legislativo manifiesta su preocupación por el uso que los concejales Epullán y Mena realizan del nombre de esta institución, arrogándose facultades que sólo están reservadas al cuerpo colegiado", agregaron al denunciar que ambos siguen firmando documentación como presidente del Concejo y secretaria legislativa, cuando legalmente ya no ocupan esos roles.

"Manifiestan los y las concejales la voluntad de este Honorable Concejo Deliberante en seguir trabajando en vista del desarrollo local y en defensa de las instituciones que garantizan la convivencia democrática, a través del respeto y el diálogo", concluyeron los ediles liderados por Noemi Espíndola en el comunicado.