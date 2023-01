"Todavía no he podido tomarme vacaciones, me tomo recién en febrero. Pude hacer el Paseo de la Costa, desde Gatica hasta la península Hiroki, y me pareció que está muy cuidado. Hice una parte en auto y otra caminando, está limpio y ordenado", señaló una de las entrevistadas.

hiroki 4.jpg

"Las vacaciones serán el mes que viene, se planeó para febrero si Dios quiere", dijo otra mujer, que optó por visitar Villa El Chocón durante los últimos fines de semana de calor. "El lago está bastante lindo", afirmó.

"Para febrero queremos ir a algún lado a pasear, a la Cordillera", señaló otro neuquino, que también aprovechó los espacios públicos capitalinos durante sus tardes libres. "Más que nada vamos al Paseo de la Costa, a pasear o a tomar mate", afirmó.

Vacaciones preguntas en la calle.mp4

"Por el momento no me fui pero vamos a ver si este finde se puede ir a Villa Pehuenia con mi mamá y mi hijo, y quiero ir a Córdoba porque conozco poco y nada. Vivo cerca del río así que aprovecho el Paseo de la Costa, es re lindo para compartir con los nenes, es un espacio dentro de todo seguro y nada que ver a cómo estaba antes", señaló otra de las consultadas, que tampoco viajó en enero.

Para otras neuquinas, la carga laboral o los altos costos de los viajes son los principales obstáculos para visitar un destino turístico. "Estoy esclava del trabajo últimamente así que vacaciones, cero", dijo una joven, que sí aprovecha los fines de semana para desconectar. "Por ahí al Mari Menuco nos gusta ir el domingo, aprovechamos a ir aunque se llena de gente. Está lindo, muy bonito, algo para corregir entre todos es el tema de la mugre, que hay que llevarse su basura", agregó.

mari-menuco.jpg

Otra de las encuestadas planteó una realidad distinta, con las dificultades económicas que pesan como un factor de preocupación que la aleja de estos períodos recreativos. "Este verano no fue posible y no va a ser tampoco", dijo y agregó: "Lamentablemente, por cuestiones de la economía y un montón de cuestiones no he podido disfrutar de los espacios que ofrece Neuquén. Me encantaría poder estar relajada, saber que tengo la heladera llena y una casita para salir de vacaciones y disfrutar de la provincia, pero este año no se pudo".