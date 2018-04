Con 40 mil pesos en el bolsillo, Silvia SÃ¼ller animÃ³ PH

Dado que fue ella quien pidió el alta voluntaria del centro médico, Silvia argumentó el por qué de esa decisión: “Es un hospital escuela, antes que quedarme con chicos de 25 o 30 años que me toqueteen como conejito de india, prefiero quedarme en casa”, relató la vedette, para luego dar a entender que fue abusada: “El viernes se me apareció alguien, un chico que no sé quién es, y yo no podía tocar el timbre porque estaba conectada. Empecé a llamar a doctores y enfermeras, pero me decía que no llame porque él era el encargado”.

La ex vedette se cruzó con uno de los invitados al programa, Anibal Fernández, a quien le cuestionó las políticas llevadas adelante con el gobierno anterior y la muerte del fiscal Alberto Nisman.