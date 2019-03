Con el corazón roto

“Lo acordamos en un convenio que no se respeta y eso me pone mal. Una vez me pasó que tenía entradas de cine para ir con mis hijas y Nicole no me las dio. Un día que me tocaba tenerlas no las pude tener y tuve que ir a buscarlas con una escribana”, agregó el jugador.

Mal manejo: Según el futbolista, esta no es la primera vez que la blonda hace algo así.

Como si fuera poco, y según su propio relato, se enteró de que sus hijas se encontraban en esta suerte de vacaciones porque ellas mismas se lo contaron a través de Whatsapp. “No sé qué le está pasando a Nicole, pero me pone muy nervioso”, confesó Cubero, visiblemente molesto con su ex esposa.

En medio de su descargo, el futbolista advirtió que esta noche se realizará el reestreno de Nuevamente juntos, el espectáculo teatral que tiene como protagonista Micaela Viciconte, y remarcó que quería llevar a sus hijas para acompañar a su novia durante esa velada. “Hay un mal manejo de Nicole con mis hijas”, sostuvo y explicó que las niñas regresarán a Buenos Aires recién mañana.

Agranda la familia

Aprovechando la oportunidad, De Brito le consultó a Cubero cómo está la relación con Viciconte y respondió: “Estamos disfrutando estar en pareja, pero si tengo que elegir me inclino más por el bebé que por la boda. Está el proyecto para ir a vivir juntos, pero vamos de a poco”, contó.