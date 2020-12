Con el juez del híper presente, se reanudó la audiencia

El primero en hacer uso de la palabra fue el defensor particular Francisco Oneto, quien brindó sus argumentos sobre la recusación planteada en la audiencia del pasado 22 de diciembre . "Hay varias circunstancias que llevan a esta defensa a fundar un temor certero de parcialidad en la doctora Lupica Cristo", comenzó diciendo el defensor y agregó: " Durante toda la audiencia la doctora tuvo una actitud relativa a cortar los argumentos de la defensa".

Así, recordó el planteo sobre la querella que debía no estar presente y máxime teniendo en cuenta que es la misma que en otra causa, precisamente el caso Fuentealba II, recusó al juez Piedrabuena. "Respecto de ello, Lupica Cristo no dijo nada. Me hace pensar que hay ciertos argumentos que no desean tratar", sostuvo Oneto.

También planteó el tema de la participación de la jueza, quien no se excusó de ser quien dirija la audiencia de formulación de cargos, siendo que aceptó la excusación de los jueces de la Primera Circunscripción Judicial por "violencia moral" al haber integrado tribunales con el denunciado, cuando ella también lo ha hecho, pero "en su caso pareciera que ello no es motivo de recusación. A esta defensa le resulta llamativa que sea tan fan de permanecer en la audiencia".

Sobre el mismo punto se expresó el propio juez Piedrabuena, quien aclaró que envió su propia recusación por escrito el miércoles 23 a las 00:22, al decir que han tenido "diferencias ideológicas" a la hora de deliberar cuando compartieron tribunales y "entredichos" en reuniones del Colegio de Jueces. "Realmente siento un temor fundado de parcialidad que la doctora pueda tener y no siento confianza de su imparcialidad de la doctora. Creo que lo más sano es que se excuse", afirmó el imputado.

A su turno, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid pidió que se rechace la recusación y se continúe con la audiencia de formulación de cargos. "Ante la negativa fundada de la magistrada, es decir, como la doctora Lupica Cristo no resuelve lo que le pido, hay sospechas de parcialidad. Ese es el motivo principal de la recusación a la doctora, porque no resolvió lo que yo quería, cuando un juez es imparcial hasta el momento en que resuelve. Sino tendríamos un juez que nunca podría resolver", sentenció el fiscal.

También se expresó sobre lo planteado por el propio acusado al decir que "malo sería que no haya discusiones al deliberar. Los tribunales son para discutir, son tres personas que piensan distinto y eso no puede ser motivo de recusación". Es más, agregó que "si fuera por compartir tribunal, el doctor (Leandro) Nieves tampoco podría presidir esta audiencia y capaz no tendríamos jueces que pudieran hacerlo".

Tras ello, el juez Nieves le dio la palabra a la querella, representada por los abogados Nahuel Urra y Alejandro Casas, quienes también concordaron con lo planteado por la fiscalía y solicitaron que se rechace la recusación a la jueza de Cutral Co para dar continuidad a la audiencia de formulación de cargos. Cabe indicar que ellos representan a los dos efectivos policiales, un hombre y una mujer, que denunciaron al matrimonio por resistirse a ser detenidos.

Es que la fiscalía pretende formularle cargos al juez Diego Piedrabuena y su esposa Liliana Geldrés como coautores de los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a un funcionario público y lesiones. En la audiencia pasada, que se extendió por dos horas y media, la mujer imputada en la causa hizo uso de la palabra y aseguró que solo la quieren acusar por “ser la esposa de un juez”. Al día siguiente, el miércoles, comenzó a circular un video de un youtuber que clama tener la verdad de lo ocurrido el 12 de diciembre en el hipermercado y shopping de calle Antártida Argentina al 1100, donde daba cuenta de que el matrimonio era la víctima real y que fueron detenidos sin justificación.

Tras escuchar a todas las partes, el magistrado Nieves hizo un cuarto intermedio para resolver en cuanto a la recusación planteada por la defensa respecto de la jueza Lupica Cristo. La misma ya presentó su rechazo por escrito, el que la defensa y el imputado aclararon que les llegó con poco tiempo de antelación a la audiencia, con lo cual no pudieron realizar un análisis correcto de los argumentos.

Finalmente, a las 13, el magistrado Nieves rechazó la recusación planteada por la defensa y el propio imputado al considerar que "no existe ningún motivo de parcialidad. La jueza resolvió y fundó cada controversia que le plantearon". Por un lado, argumentó que los planteos del juez Piedrabuena "no son razonables", sino que "el haber intercambiado opiniones no quiere decir que la jueza tenga cierta parcialidad".

Luego, respecto a los argumentos del defensor Oneto, indicó: "En realidad surge que lo que hay es una disconformidad con los fallos de la jueza y recusar a un juez porque no está de acuerdo con lo que resuelve, no puede prosperar", sostuvo Nieves y agregó: "Incluso si quiere hacerlo, debe realizarlo al finalizar la audiencia de formulación de cargos. No se puede partir la audiencia, sino que debe hacerlo en el momento oportuno".

Por último, sobre el punto de la intervención de la ahora querella como defensa en la causa Fuentealba II y que recusó al juez Piedrabuena, Nieves fue categórico: "Lo de Fuentealba no tiene nada que ver con esta audiencia. Ahí reitero, a nosotros nos convocan a las audiencias, no elegimos en que causa tenemos que intervenir".