Con fuertes fotos, Morena Rial se mostró orgullosa de sus cirugías

Es que More es la hija del siempre polémico Jorge Rial , quien es amado y odiado a la vez por sus años de trayectoria en el mundo de los chimentos del espectáculo y la farándula. Y quizás en una especie de herencia negativa o de efecto rebote de su padre, ella siempre sufrió bullying de parte de los usuarios anónimos en redes sociales, quienes siempre se la agarraban con lo más querido del conductor.

Ya en la actualidad, a la mediática se la puede ver muy cambiada, ya que aprovechó también para hacerse liposucciones, también se realizó una dermolipectomía para devolverle tono muscular a sus brazos. Además, fue al estilista, donde se cambió el color de su pelo a rubio, se agrandó las pestañas, dientes con carillas y otras cosas.

L5HTQX27ONDMLJM4Y5FYRQS47Q.jpg La foto de Morena Rial mostrándose con todas sus cirugías

En medio de todo eso, hoy More se muestra orgullosa de su cambio y lo mostró en sus redes con una foto contra el espejo de un ascensor. Se la veía vistiendo ropa escueta, con un top y una pollera cut out, y, además, escribió: “Tanto que se hacían, los tengo de pretendientes. Me puse más buena y más de uno se arrepiente”.