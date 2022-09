Con las cárceles saturadas, impedirían el ingreso de presos

Los docentes que educan a las personas que están en situación de encierro comenzaron desde Zapala a advertir estas situaciones: carencia de espacio físico para dictar clases y las pésimas condiciones edilicias.

ON - Incendio U11 (9).jpg Omar Novoa

La secretaria de Seguridad, Marianina Domínguez, tuvo que ir a rendir cuentas a la justicia en Zapala bajo apercibimiento de ser llevada por la fuerza pública.

Lo que ocurrió fue que en mayo pasado, el director de Política Penitenciaria Miguel Garretón admitió a la jueza de ejecución Alicia Rodríguez que no cuenta con recursos su Dirección y que tenía casi agotado el presupuesto 2022. Esto en mayo.

¿Qué se hizo? Un montón de promesas. Hace poco hubo una reunión a puertas cerradas, de esas que no se le avisan a los medios para no pasar vergüenza y porque todo se tiende a resolver en la intimidad del poder, donde se planteó la situación carcelaria.

“Un integrante de la cúpula de la Policía pidió en la reunión que la Justicia hiciera algo porque estaban cansados de pedirle al ejecutivo y no les daban bola”, confió una alta fuente judicial a LMN.

“La secretaria Domínguez se atragantó y comenzó con su discurso de que están pensando en un plan estratégico… zaraza. Acá lo cierto es que las juezas de ejecución en cualquier momento cierran los penales porque está desbordados”, sinceró la fuente con mucha preocupación.

marianina dominguez seguridad neuquen

En paralelo, una informante de jefatura confío: “lo peor que se hizo en esta provincia fue entregar la cárcel de Senillosa al Servicio Penitenciario Federal. A partir de ahí comenzó a colapsar todo”.

Además, este alto mando explicó: “a todas las detenciones que se comenzaron a materializar con el nuevo código, se le sumaron los contraventores y los detenidos por violencia de género que violan las restricciones de acercamientos. La estructura actual no soporta más por mas buena voluntad que le pongamos nosotros sin recursos no podemos hacer nada”.

La audiencia se realizó en la Ciudad Judicial de Neuquén.

Cierren todo

Con todos estos elementos sobre la mesa, no hay dudas, que el gobierno tiene que salir de su discurso y realizar una fuerte inversión para el desarrollo edilicio de las unidades de detención.

Hoy, la Justicia y la Policía cortan clavos para que los incidentes que se vienen dando en las distintas unidades no escalen.

Cierto es, y lo saben los especialistas en población privada de la libertad, que mientras más al límite están las cárceles, los incidentes se vuelven más frecuentes hasta que estallan los motines.

Este “ABC” de la saturaciones penitenciaria todavía están a tiempo de evitarlo, pero hay que tener cintura y la decisión política de invertir para que se cumpla con la ley 24.660 que rige la condiciones que se le deben brindar a las personas detenidas.

No obstante, la Justicia tiene un As en la manga, cerrar las cárceles y no permitir que se lleve a los presos a vivir en condiciones infrahumanas.