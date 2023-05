Con los primeros fríos, cuánto sale revisar los calefactores

Los primeros fríos obligaron a muchas familias a encender sus calefactores después de un año de permanecer apagados. ¿Conviene revisarlos? Y la respuesta es obvia, aunque muchos todavía se dejan estar y tal vez dejan pasar varios años antes de realizar el primer servicio, a riesgo de tener algunos dolores de cabeza, por no pensar lo peor. Esto es, una intoxicación silenciosa que lleva a la muerte.

"El riesgo de no hacerlo pone en peligro a una familia. Es la vida", dijo Emiliano, gasista matriculado. "El monóxido que no sale y queda adentro de la casa es el veneno más grande que hay. Uno lo respira y no se da cuenta", acotó Tony, otro colega del rubro habilitado para hacer el trabajo.